MotoGP | GP Valencia 2019 | risultati e classifica FP2 Quartararo al comando | Dovizioso e

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Yamaha scatenata - ma che fatica per Valentino Rossi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di Valencia . A domani con FP3, FP4 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata 14.59 Anche la FP2 mette in mostra una ottima Yamaha con Marquez a breve distanza. Rossi chiude solamente 14esimo con una caduta per ogni sessione. Dovizioso si mette in nona posizione senza brillare. 14.57 RIEPILOGO TEMPI

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Rossi cade di nuovo - Marquez stacca tutti in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Quartararo vola con 82 millesimi al T2, 191 al T3 e chiude a 608 millesimi con un T4 interlocutorio 14.39 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. Marquez 1:30.974 2 12 M. VIÑALES +0.381 3 36 J. MIR +0.555 4 20 F. QUARTARARO +0.682 5 42 A. RINS +0.682 6 21 F. MORBIDELLI +0.796 7 41 A. ESPARGARO +0.817 8 43 J.

MotoGP – Prove libere disastrose per Valentino Rossi a Valencia : ancora una caduta - distrutta la M1 : Valentino Rossi cade anche nelle seconde Prove libere del Gp di Valencia : la M1 del Dottore distrutta Le Prove libere del Gp di Valencia non sorridono a Valentino Rossi : dopo l’ottavo posto delle Fp1, durante le quali il Dottore è stato protagonista di una brutta caduta , anche nelle seconde Prove libere il nove volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con uno scivolone. In curva 10 Valentino Rossi è finito rovinosamente a ...

MotoGP – Lorenzo annuncia il ritiro - scene commoventi a Valencia : l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è dolcissimo [VIDEO] : Gli uomini Ducati vicini a Jorge Lorenzo : l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è commovente e sincero Giornata importantissima, quella di ieri, per il mondo della MotoGp : Jorge Lorenzo ha annuncia to a Valencia il suo ritiro dalle gare. Il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Carmelo Ezpeleta, alla quale hanno assistito tantissimi suoi colleghi e addetti ai lavori. Non potevano mancare ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : FP2 - Marquez fa il vuoto - ma gli italiani sono competitivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Morbidelli sale in terza posizione a 845 millesimi, mentre Marquez di nuovo da record nel T2. Vinales secondo a 381 millesimi! 14.18 1:30.974 CHE TEMPO PER Marquez !! 817 millesimi su Aleix Espargarò e 926 su Vinales 14.17 Ed ora è Vinales in 1:31.906 a salire in vetta con un T4 da record! 14.16 Miller in vetta! 1:32.087 con 15 millesimi su Marquez e 201 su Rossi 14.15 Marquez vola con

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alle prove libere 2 - tutti a caccia di Quartararo e Marquez! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Il primo tempo lo fissa Marquez in 1:33.214 quindi A. Espargarò e Rins 14.12 Si completano i giri di lancio, tra poco si inizierà a fare sul serio 14.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di turno 14.10 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2!!! 14.09 Si scaldano i motori. Pochi secondi e si parte! 14.07 Tutto pronto per il secondo turno. Vento molto forte sul Ricardo

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alle prove libere 2 - Valentino Rossi prova a risalire la china : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 Al via anche Michele Pirro in questo weekend Valenciano. Per il pilota della Ducati un inizio decisamente pericoloso, con la sua GP19 in fiamme… Watch what happened to @PirroRider's bike

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alle prove libere 2 - grande equilibrio - attesa per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Marquez e Lorenzo in azione nella FP1. Il campione del mondo si è accontentato del terzo posto 9??3?? + 9??9?? = 9 @MotoGP Championships 102 wins 208 podiums 105 poles pic.twitter.com/N3ZLUqAZjP — Repsol H