MotoGp – Dovizioso traccia l’obiettivo Ducati a Valencia | “importante stare dietro

MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo al comando - Dovizioso e Valentino Rossi in grande ritardo : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il francese ha siglato un perentorio 1:30.735 in sella alla Yamaha del Team Petronas e ha confermato il risultato della FP1 precedendo lo spagnolo Maverick Vinales di 0.148 e l’altro iberico Marc Marquez di 0.239. Le due Yamaha hanno dettato legge e hanno avuto ...

MotoGp – Lorenzo annuncia il ritiro - scene commoventi a Valencia : l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è dolcissimo [VIDEO] : Gli uomini Ducati vicini a Jorge Lorenzo: l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è commovente e sincero Giornata importantissima, quella di ieri, per il mondo della MotoGp: Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle gare. Il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Carmelo Ezpeleta, alla quale hanno assistito tantissimi suoi colleghi e addetti ai lavori. Non potevano mancare ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la FP2 - Rossi e Dovizioso vogliono risalire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Il primo tempo lo fissa Marquez in 1:33.214 quindi A. Espargarò e Rins 14.12 Si completano i giri di lancio, tra poco si inizierà a fare sul serio 14.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di turno 14.10 SEMAFORO VERDE!!! scatta LA FP2!!! 14.09 Si scaldano i motori. Pochi secondi e si parte! 14.07 Tutto pronto per il secondo turno. Vento molto forte sul Ricardo ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : risultati e classifica FP1. Quartararo il più veloce - Marquez 3° - Valentino Rossi 8° davanti a Dovizioso : Fabio Quartararo pone la propria zampata nelle prove libere 1 del GP di Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul “Ricardo Tormo” il francese della Yamaha Petronas ha siglato il best time odierno con il crono di 1’31″455, con 0″057 di vantaggio su Jack Miller (Ducati – Pramac) e 0″077 su Marc Marquez (Honda). Distacchi molto risicati tra i primi dieci di questo ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez - Vinales e Quartararo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Valencia (15 novembre) – La presentazione del GP Valencia – Il ritiro di Jorge Lorenzo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” i team ed i piloti lavoreranno alacremente per trovare l’assetto migliore sulle moto, in vista delle ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...

MotoGp – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia - Dovizioso ammette : “dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Marc” : Il ritiro di Jorge Lorenzo ed il weekend di gara di Valencia: le parole di Dovizioso dalla conferenza stampa di Cheste E’ iniziato con una notizia bomba il weekend di gara di Valencia: al circuito Ricardo Tormo di Cheste, Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro. L’addio alle gare del maiorchino è dunque la notizia del giorno e, ovviamente, la conferenza stampa piloti si è aperta proprio con questo argomento. / AFP PHOTO ...

MotoGp – Dovizioso a Valencia per chiudere in bellezza : “confido nel buon lavoro che stiamo facendo” : Dovizioso ottimista e fiducioso per l’ultima gara della stagione: le parole del forlivese della Ducati alla viglia del Gp di Valencia E’ tutto pronto a Valencia per l’ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti scenderanno in pista per l’ultima battaglia dell’anno, che si prospetta unica e spettacolare. Marquez ha già festeggiato in grande il suo ottavo titolo Mondiale, mentre Dovizioso è certo del ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

MotoGp – L’amicizia tra Dovizioso e Petrucci ed il futuro dei piloti Ducati - Ciabatti svela : “ecco su chi punteremo nel 2020” : Paolo Ciabatti ha le idee chiarissime sui suoi piloti: le parole sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci ed il loro futuro nel team di Borgo Panigale La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: domenica prossima, infatti, si chiuderanno definitivamente i giochic col Gp di Valencia. Marquez ha portato a casa il titolo piloti e quello Costruttori, ma vuole regalare alla Honda la Tripla Corona col titolo Team. Lo spagnolo dovrà ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Che bello lottare con Valentino Rossi - aggressivo ma pulito. E in Malesia…” : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi si sono resi protagonisti di una bellissima battaglia ruota a ruota in occasione del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso weekend a Sepang. I due centauri italiani si sono contesi il terzo posto, a spuntarla è stato il forlivese al termine di una battaglia campale col Dottore che sperava di tornare sul podio dopo un’assenza di sei mesi. L’alfiere della ...

MotoGp - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Marquez ricchissimo - Valentino Rossi infinito - Dovizioso precede Lorenzo : Marc Marquez si è laureato Campione del Mondo della MotoGP per la sesta volta in carriera: il fuoriclasse spagnolo ha conquistato il suo ottavo titolo iridato considerando anche quelli in 125 e in Moto2, confermandosi come il padrone incontrastato delle due ruote. Siamo di fronte a un fenomeno assoluto che ad appena 26 anni ha già scritto tanti record del motociclismo e vuole continuare su questa strada. Il centauro della Honda, nella stagione ...

Dovizioso obiettivo per il 2020 : vincere la MotoGp : Dovizioso: "obiettivo per il 2020, vincere la Motogp. Per tutta la stagione abbiamo cercato di migliorare, stiamo anche lavorando per il prossimo anno

MotoGp – L’obiettivo di Dovizioso per il 2020 non cambia : “dopo Valencia necessaria una pausa - ma poi…” : Andrea Dovizioso pensa già al futuro: le parole del forlivese della Ducati dall’Eicma di Milano 2019 E’ iniziato a Milano lo spettacolo dell’EICMA 2019: nella giornata di apertura diversi campioni della MotoGp sono stati presenti per rivelare le novità dei marchi ai quali appartengono. Non poteva mancare Andrea Dovizioso, che a margine dell’evento ha parlato della sua stagione in MotoGp: “per tutta la stagione ...