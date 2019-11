MotoGp – Caduta Valentino Rossi | Meregalli sincero a Valencia | “se avesse aspettato un

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo un razzo - 8° Valentino Rossi con caduta. FP2 dalle 14.10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 14.10 con le prove libere 2. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 10.45 CLASSIFICA TEMPI FP1 GP Valencia 2019. POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:31.455 2 43 J. MILLER +0.057 3 93 M. MARQUEZ +0.077 4 12 M. VIÑALES +0.140 5 21 F. ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo un razzo - 8° Valentino Rossi con caduta. FP2 dalle 14.10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Quartararo! MIGLIOR TEMPO! 1:31.455 per il francese che chiude al comando la prima sessione di questo weekend. 10.40 Franco Morbidelli quinto a 0.146, P. Espargarò sale in sesta piazza e così Valentino Rossi scivola in settima posizione. 10.40 BANDIERA A SCACCHI. 10.39 Ultimo minuto per la FP1. 10.38 MILLER IN TESTA! 1:31.512 per il pilota della Ducati che batte Marquez di 20 millesimi, ...

MotoGp – Il pensiero dopo la caduta ad Assen ed il profondo dispiacere per Puig - la commovente lettera di Jorge Lorenzo dopo il ritiro : Jorge Lorenzo si ritira dalla MotoGp: sui social una profonda e commovente lettera d’addio La MotoGp perde un grande campione: Jorge Lorenzo ha infatti annunciato ieri a Valencia, in una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Ezpeleta e davanti a tutti i suoi colleghi, il suo ritiro dal mondo a due ruote. dopo un lungo silenzio, dopo aver ricevuto un’infinità di messaggi, il maiorchino ha deciso di postare un lungo e ...

MotoGp – Caduta Marquez - il dottor Charte realista : “contusioni importanti - sta in una fase di notevole dolore” : Il dottor Charte fa chiarezza sulle condizioni di Marc Marquez dopo lo spaventoso volo nelle qualifiche del Gp della Malesia Un brutto highside ha messo fuori dai giochi Marc Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia. Il pilota della Honda è stato sparato in aria dalla su a moto mentre tentava di inseguire Fabio Quartararo per la pole position, procurandosi qualche acciacco fisico. Nonostante in conferenza stampa Marquez abbia ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “la fame della Honda è contagiosa. La caduta di Viñales? Non me ne sono accorto” : Lo spagnolo ha analizzato la vittoria ottenuta a Phillip Island, soffermandosi sulla battaglia con Viñales e sulla sua fame di successi Cinquantacinque vittorie in MotoGp, superando anche Mick Doohan, ottantuno in totale con quattordici podi consecutivi in stagione e diciassette gare in testa. Numeri pazzeschi quelli di Marc Marquez, che continua a dominare in lungo e in largo il Mondiale di MotoGp, dopo averlo vinto aritmeticamente in ...

MotoGp - cancellate le qualifiche del GP Australia 2019 dopo la violenta caduta di Oliveira a 330 km/h. Vento troppo forte - la sicurezza prima di tutto : Il programma delle qualifiche del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato cancellato. E’ questa la notizia che arriva da Phillip Island, sede del weekend iridato. Le forti raffiche di Vento che si sono abbattute nella zona del circuito hanno costretto la Direzione Gara a prendere questa decisione in nome della sicurezza. L’incidente del portoghese della KTM Miguel Oliveira, nel corso delle prove libere 4, ...

MotoGp – Concluse le FP1 in Australia : Vinales domina - brutta caduta per Qurtararo [TEMPI] : Maverick Vinales chiude le FP1 del Gp d’Australia davanti a Miller e Marquez: brutta caduta per Fabio Quartararo giudicato ‘non idoneo’ per le FP2 Yamaha protagonista nelle FP1 del Gp d’Australia. La prima sessione di prove libere, svoltasi nella tarda notte italiana, ha visto la Yamaha di Maverick Vinales davanti a tutti, mentre il compagno di scuderia Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto. In mezzo Jack Miller e Marc Marquez. Da ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - è un tunnel senza fine. Gara anonima - poi la caduta : prosegue una stagione da incubo : Zero punti a Motegi e zero soddisfazioni. Un Giappone da dimenticare, un Giappone da cestinare per Valentino Rossi quello che si è prefigurato nel weekend mondiale della MotoGP. Il “Dottore” dà seguito alla crisi e la cura contro i propri mali è lontana dall’essere trovata. No, non ci siamo Valentino e questo fine settimana è forse il punto più basso. Sì perché, pur nelle lodevoli intenzioni di cambiare qualcosa (frenata a due ...

MotoGp – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...

MotoGp – Marc fai attenzione… Marquez pubblica una caduta con la moto da cross - Honda allarmata [FOTO] : Marquez cade durante un allenamento di motocross e pubblica la foto sui social: Honda preoccupate Marc Marquez è diventato campione del mondo poco più di una settimana fa grazie alla vittoria in Thailandia che gli ha permesso di festeggiare il suo ottavo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda però adesso vuole rompere la tradizione secondo la quale nel Gp successivo al suo trionfo nel Modiale cade o è costretto a ritirarsi. Alla ...

MotoGp – Marquez per nulla superstizioso : “una caduta nella prossima gara? Cercheremo di cambiare tradizione” : Marc Marquez pronto a cambiare la ‘tradizione’: lo spagnolo della Honda non ha intenzione di cadere nella prossima gara, dopo aver conquistato il titolo Mondiale Marc Marquez è il campione del mondo di MotoGp 2019: lo spagnolo, grazie alla vittoria in Thailandia, ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo Mondiale. Marquez, dopo i festeggiamenti col team, è stato ospite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero: ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...