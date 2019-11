Mostacciano IX Municipio | Rocca – Zamparelli |   ancora una volta tragedia sfiorata      

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ci ritroviamo come ogni anno in questo periodo di piogge e vento a dover prendere atto che in alcune zone del IXcontinua ad esserci una vera e propria emergenza legata alla caduta degli alberi. E’ da tempo ormai che chiediamo all’amministrazione locale un intervento per mettere in sicurezza gli abitanti dei quartieri soprattutto su quelli più colpiti come, Torrino, Eur . Speriamo che l’amministrazione si attivi da subito per monitorare e soprattutto intervenire, poiché è importante fare prevenzione e non attendere una veraper prendere atto dello stato nel quale versano quasi tutte le alberature del territorio. E’ quanto dichiarano Federico, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia e Amedeo, membro del coordinamento Fratelli d’ItaliaIX L'articoloIX, ...

