Morto fulminato dagli auricolari del telefono Il talentuoso chef aveva solo 40 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda assurda, ma che lascerà alcuni di noi con un po’ d’angoscia. Il triste protagonista era unoa cui piaceva stare alzato fino a tardi a guardare il calcio sul suoe che èdopo essere statodall’apparecchio. Somchai Singkhorn, 40, è stato visto per l’ultima volta martedì sera sdraiato sul suo materasso con una lattina di birra, mentre guardava la partita sulcon le cuffie collegate. Ma Somchai, che lavorava come cuoco in un ristorante, è stato trovatola mattina seguente nella sua stanza a Samut Prakan, in Thailandia. È stato trovato con evidenti segni di bruciature sul braccio e sul collo. Punti che erano stati toccati dal cavo. Ilera collegato all’alimentazione e glierano lungo il braccio, sul viso e sul collo di Somchai. Cosa è successo allora? Stupito il compagno ...

Agenzia_Ansa : #Venezia, anziano morto fulminato a Pellestrina - notizie_venezia : La nuova Venezia: L’incubo di Pellestrina: un morto fulminato e case invase dall’acqua - venezia24 : L’incubo di Pellestrina: un morto fulminato e case invase dall’acqua -