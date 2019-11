Mondiale per Club | nasce una nuova associazione

Sassari in viola per la giornata Mondiale della prematurità : L’obiettivo è mettere i neonati pretermine al centro del futuro e assicurare loro una continuità assistenziale quindi una frequenza di accertamenti sanitari almeno sino all’età prescolare. Il piccolo prematuro, infatti, ha necessità di essere seguito in strutture specializzate, come le Neonatologie e Terapie intensive neonatali, ben oltre i primi tre anni di vita. Sono questi i temi sui quali si concentra la “giornata mondiale della ...

Diretta Messico Olanda U17/ Streaming video tv : il percorso Mondiale degli Orange : Diretta Messico Olanda U17 Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima semifinale dei Mondiali Under 17.

Giornata Mondiale del Diabete : nuove tecnologie per curare i bambini in Libano : I bambini che combattono il Diabete in Libano, con Medici Senza Frontiere

A tutto Pelè : “credo ancora in Neymar - spero vinca il Mondiale. Giocherei con Messi - altruista e completo” : Pelè parla a 360 gradi del calcio moderno: l’ex stella brasiliana conferma la sua fiducia in Neymar e indica in Messi il suo compagno di squadra ideale “Chi sono i migliori giocatori del mondo oggi? Una volta ne trovavi due o tre in ogni Paese di grande cultura calcistica. Eusebio, Simoes, Cruijff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi. Oggi ne abbiamo due o tre in tutto. Messi, Cristiano Ronaldo, direi Neymar, che però in ...

Arsene Wenger sveste i panni da allenatore : sarà direttore dello sviluppo per il calcio Mondiale FIFA : Arsene Wenger ha posto fine alla sua carriera di allenatore: l’ex manager dell’Arsenal é stato nominato direttore dello sviluppo del calcio mondiale FIFA Dopo l’esperienza sulla panchina del Monaco e soprattutto le 22 stagioni passate alla guida dell’Arsenal, Arsene Wenger ha posto fine alla sua carriera di allenatore. Dopo qualche anno di pausa, il manager francese 3 volte vincitore della Premier League é pronto a ...

Wenger è il nuovo capo dello sviluppo Mondiale del calcio per la Fifa : Arsene Wenger è il nuovo capo dello sviluppo mondiale del calcio della Fifa, come annunciato oggi dalla stessa federcalcio internazionale. Wenger, che ha 70 anni, recentemente era stato ritenuto vicino a diventare il tecnico di una serie di club di grande livello, tra i quali il Bayern Monaco. Wenger sarà principalmente responsabile della supervisione e […] L'articolo Wenger è il nuovo capo dello sviluppo mondiale del calcio per la Fifa è ...

Acqua alta a Venezia : perché la Basilica di San Marco è patrimonio Mondiale dell’umanità : La Basilica di San Marco, che domina una delle piazze più belle e famose al mondo, è patrimonio mondiale della cultura Unesco dal 1987 e contiene alcune opere d'arte tra le più significative della storia umana. Con l'Acqua alta di questi giorni, stiamo assistendo al sesto allagamento in quasi 1200 anni di storia.Continua a leggere

Pica : stazione Barberini riaperta parzialmente è figuraccia a livello Mondiale : Roma – “Appendere oggi in commissione Trasparenza- alla quale abbiamo partecipato come associazione di categoria- che la stazione Metro Barberini, dopo 250 giorni di chiusura per un guasto ad una delle scale mobili, sara’ riaperta solo in uscita e con 4 scale mobili in funzione su sei e’ semplicemente ridicolo”. “Dalla Giunta Raggi una presa in giro per tutti i commercianti romani del centro storico, che da ...

La Farmacia IGEA per la Giornata Mondiale del Diabete : Quattro milioni di persone in Italia soffrono di Diabete; a questo gruppo di pazienti si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo, più quelli con preDiabete (una condizione che può portare al Diabete nell’arco di 5 anni) che sono altri 6 milioni. In pratica un italiano su 6 si trova a fare i conti con il Diabete e con lui la sua famiglia. Un dato sul quale riflettere in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che nel 2019 è ...

Marquez a Valencia per aiutare il team a vincere il titolo Mondiale : Il team Repsol Honda arriva all'ultimo appuntamento della stagione 2019 con un solo obiettivo ancora da raggiungere: vincere campionato

Gemelli - open day per Giornata Mondiale Diabete : Roma – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre, domani presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma avra’ luogo un open Day dedicato alla prevenzione della diffusissima patologia metabolica, dalle 9 alle 16, nella Hall del Policlinico. Gli specialisti del Gemelli, spiega una nota, effettueranno screening senza prenotazione per la misurazione della glicemia ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

Terrorismo : Mattarella - ‘comunità Mondiale unita per fermare sfida a umanità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “In occasione della Giornata dedicata dalla Repubblica al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali rivolgo un deferente pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita, impegnati nella pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il Terrorismo e consentire alle popolazioni oppresse un orizzonte di speranza. I conflitti e le tensioni, spesso provocati e sostenuti da ...

F1 - i 5 motivi per cui la Ferrari può davvero lottare per il Mondiale nel 2020 : Da una parte il sesto titolo consecutivo, ottenuto ancora una volta in carrozza. Dall’altra il prolungamento di un’agonia che viene prolungata ormai da dodici anni, fin da quell’incredibile Gran Premio del Brasile 2007 che ha consegnato l’iride al finlandese Kimi Raikkonen. La storia recente della rivalità tra i due più prestigiosi team del momento, la dominante e infallibile Mercedes e la fragile e confusionaria Ferrari, ...