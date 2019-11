Mittal contesta il ritiro dello scudo penale | Era la base del risanamento

Conte contestato a Taranto : “Non conosci impianto!” Sciopero per l’intero Gruppo Arcelor Mittal : "Non conosci l'impianto!". Così il premier Giuseppe Conte, in visita alla città per la vicenda dell'Ilva, è stato accolto a Taranto dai lavoratori dell'impianto siderurgico (oggi in Sciopero) e dai cittadini tarantini. "Sono venuto per questo, sono venuto per questo. Sono venuto per ascoltare", ha replicato il premier aggiungendo, di fronte a sollecitazioni sopra le righe provenienti dalla folla che lo ha accolto e circondato al suo arrivo: ...