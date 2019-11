Milik-Napoli | rinnovo frenato dalla clausola rescissoria

Dott. De Nicola : “Ammutinamento Napoli già in passato. Infortunio Milik? La pubalgia non è una malattia. Dicevano che Hamsik era figlio mio…” : Alfonso De Nicola ex medico del Napoli, parla ai microfoni di Radio Marte L’ex medico del Napoli Alfonso De Nicola, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live parlando del club azzurro. Ecco quanto ha detto: “I risultati del Napoli, dopo che sono andato via, non sono stati eccezionali, ma chi mi ha sostituito ha continuato nel nostro progetto. Se ci fossi stato ancora, probabilmente sarebbe stata la stessa identica ...

Napoli - Milik rischia uno stop fino a 30 giorni : lesione muscolare addominale : In casa Napoli sembravano ormai scongiurati ulteriori problemi dopo l'ammutinamento dei calciatori nei confronti della società. Ma i tifosi azzurri non possono mai stare tranquilli. Il Napoli quest'anno non vive un momento felice e la posizione in classifica ne è la testimonianza. Il clima in casa Napoli non è mai stato più gelido e le voci sulla possibile cessione dei senatori o addirittura della società non fanno altro che generare ulteriori ...

CorMez : Milik vuole 3 - 5 milioni per ingaggio. Il Napoli si avvicina alla sua richiesta : Il rinnovo di Milik con il Napoli si avvicina. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i suoi agenti sono al lavoro con la dirigenza del club di De Laurentiis e avrebbero quasi trovato una quadra. Scrive il quotidiano: “Gli agenti di Milik hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro per l’ingaggio, negli ultimi colloqui con il suo entourage il Napoli si è avvicinato molto alle sue richieste”. Ci sono dunque buone ...

Fedele : “La situazione del Napoli è confusionaria. Sull’infortunio di Milik…” : Enrico Fedele, ex procuratore sportivo e dirigente calcistico, ha espresso alcune considerazioni sul momento attuale poco felice vissuto dalla squadra allenata da mister Carlo Ancelotti: “Con Arkadiusz Milik, a quanto pare, ci sono dei problemi seri che riguardano le sue condizioni. Chi ha voce in capitolo nel settore tecnico, Ancelotti, Giuntoli o Edo De Laurentiis col padre? Sono tre isole in mezzo al mare, senza punti di ...

Napoli - infortunio Milik : niente Nazionale - i possibili tempi di recupero : infortunio Milik- Come confermato dalla Polonia, Milik farà ritorno a casa e lascerà il ritorno della Nazionale per monitorare con massima attenzione la recente infiammazione del tendini del pube, la quale potrebbe trasformarsi in pubalgia. La Nazionale polacca ha comunicato che l’attaccante fare ritorno a Napoli per sottoporsi alle terapie del caso: “Milik farà ritorno […] L'articolo Napoli, infortunio Milik: niente Nazionale, ...

Napoli – Infortunio Milik - manca un vice Allan e situazione Mertens delicata : Napoli Milik Mertens – A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per parlare di diverse situazioni delicate che sono al’ordine del giorno in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Piotr Dumanovski, giornalista polacco: “Credo che l’Infortunio di Milik sia meno grave di ciò che si pensi. O almeno, ce lo auguriamo visto anche ...

NAPOLI - INFORTUNIO Milik/ Portavoce Polonia 'sminuisce' : "2/3 giorni e sarà in campo' : NAPOLI, INFORTUNIO di MILIK. Il Portavoce della Polonia, Jakub Kwiatkowski, dipinge una situazione ottimistica: "In campo a breve"

Infortunio Milik - nuovi fastidi per il polacco : a rischio per Napoli-Genoa : Infortunio Milik – Come se non bastasse il momento attuale, non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria per quanto concerne il Napoli. Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’ nella sua edizione online, infatti, è a rischio – per la sfida di questa sera contro il Genoa – la presenza dell’attaccante Milik. “Piove sul bagnato in casa Napoli – si legge – Perché Milik va verso il ...

Napoli-Genoa - è allarme in attacco : Milik verso il forfait : Milik verso il forfait per Napoli-Genoa Problemi in casa Napoli, secondo quanto si legge sull’edizione on-line de Il Mattino, l’attaccante polacco Milik ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto al riposo in queste ore. Difficile, quasi impossibile, che possa essere disponibile per questa sera. A rischio anche la sua convocazione con la nazionale polacca. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

Sky – Napoli-Genoa - due ballottaggi per Ancelotti. In attacco più Mertens che Milik : Sarà una serata difficile quella al San Paolo questa sera. Gli azzurri si dovranno misurare con il Genoa in un clima tutt’altro che disteso, dopo l’ammutinamento di martedì e la contestazione dei tifosi. Ancelotti ha imposto come unico obiettivo la vittoria per recuperare credibilità agli occhi del presidente e della piazza. L’augurio è che i tifosi capiscano che non è il momento giusto per continuare a fischiare la squadra, ...

CorSport : Napoli-Genoa - sorpresa Hysaj. Ospina dal primo minuto. Dubbio su Milik : Una partita molto delicata, quella di stasera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è ancora avvolto dalla tensione e si annunciano anche contestazioni dagli spalti, come già avvenuto in occasione dell’allenamento a porte aperte tenutosi in settimana. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che schiererà in campo Ancelotti. Non ci sarà Meret, tra i pali, ma Ospina. La linea difensiva prevede Di Lorenzo a destra e Maksimovic e Koulibaly ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : avanti Lozano e Milik - out Manolas : Napoli-Genoa, le probabili formazioni probabili formazioni Napoli-Genoa. Gli azzurri di Carlo Ancelotti tornano in campo dopo l’ammutinamento e il pari col Salisburgo, tornano in campo in Serie A dopo il brutto ko dell’Olimpico contro la Roma. Secondo le ultime raccolte da Forzazzurri.net, con Allan, Manolas e Ghoulam non convocati, toccherà a Hysaj e Maksimovic completare il reparto difensivo con Di Lorenzo e Koulibaly. A ...

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA/ Diretta tv : Milik-Mertens dal 1minuto in attacco : PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca allo stadio San Paolo nella 12giornata di Serie A.

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : torna Milik dall'inizio - Motta punta su Pinamonti : Il Napoli per tornare alla vittoria dopo tre turni e non rischiare di perdere ulteriore contatto dalle zone che contano. Il Genoa per cercare di uscire dalla zona retrocessione e cominciare a guadagnare posizioni in classifica. Sono questi i temi principali del match, valido per l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, che si giocherà sabato 9 novembre, con inizio alle 20:45, allo stadio San Paolo. Due squadre che, dunque, arrivano a ...