Milano | foto osé e violenza nella chat di classe dei tredicenni | partono le denunce

Milano - riapre il Camparino in Galleria Vittorio Emanuele : in cucina chef Oldani. FOTO : Il locale milanese in cui è nato l'aperitivo celebra la riapertura dopo alcuni mesi di restyling. Tra le novità, gli orari: resterà aperto fino alle 23, mentre il piano di sopra, fino all'1 di notte

Milano - migliaia alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre. FOTOGALLERY : Davanti al Memoriale della Shoa, nel pomeriggio, erano presenti anche i figli della senatrice: Federica, Luciano e Albert. I partecipanti hanno mostrato cartelli con il giglio, fiore bianco simbolo di purezza, innocenza e candore. FOTO

Milano - premiate 60 nuove botteghe storiche : la più antica è del 1841. FOTO : Si amplia il numero delle attività inserite nell’albo meneghino che comprende 549 negozi con almeno 50 anni di storia alle spalle. La cerimonia, presieduta dal sindaco Giuseppe Sala, si è svolta a Palazzo Marino. Premiati pasticcerie, ristoranti, barbieri e librerie

Milano - il Bosco verticale cambia colore per l'autunno e si tinge di rosso e giallo. FOTO : Lo spettacolo cromatico tipico della stagione trasforma anche le terrazze alberate del grattacielo residenziale di Milano. Le sfumature della vegetazione risaltano anche grazie alla bella giornata di sole nel capoluogo lombardo

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella un uomo in un parcheggio. È Antonio Cianci - nel 1979 uccise tre carabinieri Foto : Un uomo di 79 anni è stato ferito con una coltellata alla gola mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non...

“Defend Rojava” : a Milano la manifestazione a sostegno del popolo curdo. FOTO : Nel capoluogo lombardo centinaia di persone sono scese in strada, con striscioni e bandiere, per dimostrare solidarietà ai curdi e per protestare contro l’operazione militare lanciata dalla Turchia in Siria

Belen Rodriguez si svela - una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso una nuova casa? Appaiono strane fotografie Aria di novità in casa De Martino – Rodriguez. I due piccioncini infatti, molto probabilmente, hanno deciso di fare un acquisto molto importante: una nuova casa a Milano! Sul profilo di Belen, infatti, sono apparse delle strane fotografie dove si vede […] L'articolo Belen Rodriguez si svela, una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto ...

Milano - i funerali di Leonardo - il bimbo caduto nella tromba delle scale a scuola. FOTO : Folla commossa per l’ultimo saluto a Leonardo, il bambino precipitato nella tromba delle scale venerdì scorso nella sua scuola e morto dopo alcuni giorni in ospedale. La famiglia: “Non deve più succedere una cosa del genere. Sarai sempre nei nostri cuori”

Sciopero generale in tutta Italia - bloccate Milano e Roma. LE FOTO : La protesta riguarda i mezzi pubblici, i treni, ma anche scuole, società di raccolta dei rifiuti e servizi sanitari. I maggiori disagi sono concentrati nella Capitale e nel capoluogo Lombardo. Associazioni sindacali in piazza. GLI AGGIORNAMENTI

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Studenti in corteo a Milano : "Vogliamo istruzione - non l'estinzione". FOTO : Centinaia di manifestanti hanno sfilato per le vie del capoluogo lombardo chiedendo maggiori fondi per l’istruzione e attenzione alla questione ambientale. I giovani hanno anche esposto striscioni a sostegno dei curdi sotto attacco in Siria. LA FOTOGALLERY

Milano - precipita dalle scale della scuola : bambino di sei anni è gravissimo Foto | Video : È caduto dal terzo piano della scuola elementare Pirelli, intorno alle 10. È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. I carabinieri, accorsi con i mezzi del 118, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente

Milano-Torino 2019 – Percorso - altimetria e favoriti della 100ª edizione [FOTO] : Partenza da Magenta e suggestivo arrivo davanti alla Basilica di Superga nei 179 km della 100ª edizione della Milano-Torino: Percorso, altimetria e favoriti della corsa odierna Dopo la Tre Valli Varesine disputatasi nella giornata di ieri, il grande ciclismo mondiale resta nel nord Italia per il classico appuntamento con la Milano-Torino. L’edizione 2019 della prestigiosa corsa tricolore coincide con l’appuntamento del centenario che ...