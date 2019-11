«Midway» | film Video esclusivo volo in picchiata nel mezzo di incredibile battaglia area

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019) Per chi ama il cinema d'azione da brividi e mezzi infarti Roland Emmerich è un maestro intoccabile. Un autore di culto che, dopo le emozioni di Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow e 2012, consta per immergere i propri fan nelle acque e nei cieli del e sul Pacifico per un racconto di guerra che è pronto a farsi ricordare in ogni dettaglio. La clip che vi proponiamo spiega subito perché. Siamo neldi unasenza respiro, siamo con il pilota e il suo secondo, alla mitragliatrice, nella cabina dell'aereo da combattimento e siamo in, perpendicolari al suolo che si avvicina a ul ritmo vertiginoso scandito dai numeri dell'altimetro. Ma non possiamo virare e risalire, dobbiamo avvicinarci il più possibile per portare a termine la missione contro il nemico e soprattutto salvare patria e compagni. Perché, sì, nei cieli sopra il Pacifico si è svolta ...

