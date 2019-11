Meteo Roma del 15-11-2019 ore 19 | 15

Previsioni Meteo Roma - scatta l’Allerta : violenti nubifragi stasera - allarme alluvione Sabato sera : Previsioni Meteo Roma – Come nelle attese, è peggiorato il tempo sulla Capitale con nubi e rovesci che sono arrivati diffusi su diversi quartieri, salvo ancora qualcuno con fenomeni minori. Tuttavia, l’instabilità per il corso della giornata odierna non dovrebbe essere particolarmente insistente, dovrebbe manifestarsi, quindi, in forma irregolare e saltuaria per nuclei instabili ancora non ben organizzati verso la Capitale. Fino al ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di ...

Meteo Roma del 15-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo e previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi al nord Italia ancora maltempo pioggia anche di forte intensità e neve abbondante sulle Alpi fenomeni intensi sulle regioni orientali più deboli Special pomeriggio su quello occidentale attenuazione delle precipitazioni in serata neve oltre 1000 metri di quota sulle Alpi alle Centro Italia maltempo con piogge e temporali precipitazioni che si concentreranno soprattutto ...

Meteo Roma del 14-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia maltempo piogge anche di forte intensità e neve abbondante sulle Alpi al mattino e fenomeni saranno più intensi Soprattutto sulle regioni orientali più deboli Special pomeriggio su quello accidentali attenuazione delle precipitazioni in serata neve oltre i 1000 metri sulle Alpi al centro Italia maltempo con piogge e temporali al mattino le ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : neve e forte vento in Appennino - allarme per i fiumi in piena : Scatta di nuovo l’Allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Previsioni Meteo Roma : ultime ore di tregua ma sta arrivando un altro peggioramento - maltempo da venerdì a domenica : Previsioni Meteo Roma – ultime 24 ore con tempo mediamente asciutto sulla Capitale, magari nubi irregolari diffuse e qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole e localizzato e non mancano anche schiarite. Proseguirà su questa falsariga per tutt’oggi, per la notte prossima fino a buona parte della mattinata di domani. Ma il tempo è destinato a cambiare in maniera più decisa, a causa di un nuovo ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 15 novembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 15 novembre Tempo generalmente instabile nella giornata con acquazzoni nella mattinata e temporali anche intensi attesi al pomeriggio; precipitazioni anche tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +13°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 15 novembre Piogge e temporali diffusi nella mattinata, temporali lungo la costa e sul viterbese; piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi interesseranno ...

Meteo Roma del 14-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia alle piogge di questa mattina 3000 Romagna e Liguria seguiranno ancora rovesci sulle regioni occidentali asciutto Adeste in serata poi piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre 1000 metri di quota alle Centro Italia maltempo questa mattina sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabile con piogge diffuse su Toscana Lazio nuvoloso altrove ...

Meteo Roma del 13-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia piogge diffuse tra Emilia Romagna e Liguria asciutto altrove al pomeriggio deboli piogge sulle regioni occidentali asciutto invece ad est in serata pioggia in Liguria neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota alle Centro Italia tempo perturbato al mattino con piogge sparse sui settori tirrenici asciutto altrove al pomeriggio ancora instabile con più diffuse su Toscana ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per vento sugli Appennini : “Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale. Nella giornata di giovedì 14 novembre un intenso flusso di correnti sud occidentali interesserà la regione apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia Appenninica del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o ...