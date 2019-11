Meteo | nuova allerta nel weekend | bombe d' acqua | blackout e rischio valanghe

Allerta Meteo Veneto : in arrivo nuova perturbazione tra sabato e domenica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto, in considerazione dell’evoluzione delle previsioni Meteo, ha emesso un nuovo bollettino che conferma lo stato di criticità idraulica rossa (fase operativa di allarme) su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vi Bl, Tv Vr) e confermata su Piave Pedemontano (Treviso-Belluno). Confermata la criticità idrogeologica arancione (fase operativa di pre-allarme) su Alto Piave ...

Neve - pioggia e burrasca : diramata una nuova allerta Meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Previsioni Meteo 14 novembre : nuova perturbazione in arrivo - ancora maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione, la sesta del mese di novembre, responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : nuova intensa perturbazione in arrivo a partire dal Nord-Ovest : Una saccatura nord-atlantica in avvicinamento da Ovest determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche domani sui settori nord-occidentali della penisola. Ecco il bollettino...

Vento - pioggia e anche neve : la nuova allerta Meteo : Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata allerta gialla su...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre : nuova giornata di maltempo : Persistono correnti umide e instabili sulla nostra penisola. Anche nella giornata di domani avremo piogge e temporali, che interesseranno in particolar modo il Sud Italia ed il centro-nord (nella...

Meteo ITALIA - L'AUTUNNO ingrana la marcia - nuova PERTURBAZIONE in arrivo - torna la NEVE : ecco dove : NEVE, immagine di repertorio fonte Pixabay. 1 di 4 L'AUTUNNO è tornato in ITALIA Già da quasi una settimana l'instabilità è tornata padrona nel nostro Paese come sempre dovrebbe essere nella stagione ...

Previsioni Meteo : nuova perturbazione atlantica in arrivo nelle prossime ore - fenomeni anche intensi : La perturbazione che ha portato maltempo diffuso sull'Italia nel corso del week end ha in queste ore mollato la presa, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni...

Allerta Meteo - nuova pesante allerta della protezione civile : il maltempo continua anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Liguria : nuova fase perturbata con temporali - venti forti e mareggiate : Prime precipitazioni in Liguria in questa nuova fase perturbata che porterà, tra oggi e domani, piogge, temporali, venti anche di burrasca e mareggiate. Arpal ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse secondo queste modalità: Zone a e d (ponente regionale): Allerta gialla per i piccoli e medi bacini dalle 00.00 alle 18.00 di domani, domenica 3 novembre Zona b (settore centrale della regione): Allerta gialla fino ...

Nuova allerta Meteo per la Sicilia orientale : Una Nuova allerta meteo per la Sicilia orientale, oggi sabato 26 ottobre. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. Massima a