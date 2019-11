Meteo | maltempo senza fine | nubifragi e vento fino a domenica

Meteo Italia - forte maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Meteo : maltempo su mezza Italia - tra pioggia - vento e tanta NEVE sulle Alpi : La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull'Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l'Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la NEVE a bassa quota sul Piemonte...

Maltempo - in Veneto è allerta Meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA Meteo/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Maltempo - scuole chiuse venerdì 15 novembre per allerta Meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 15 novembre, per Maltempo? A causa dei temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia del Centro-Nord molti comuni hanno già fatto sapere che saranno sospese le lezioni per l'allerta meteo soprattutto in Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria: ecco l'elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile : forte maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Previsioni Meteo Napoli : maltempo a oltranza - alto rischio di alluvioni e allagamenti : Previsioni Meteo Napoli – Intanto, peggioramento intenso, anche un po’ inatteso di tali proporzioni, accorso nella notte, ma soprattutto dalle prime ore di questa mattina e ancora attivo. Un minimo di bassa pressione abbastanza ampio, esteso dai canali delle isole maggiori e fino al basso Lazio, ha convogliato lungo il suo ascendente depressionario correnti umide e instabili persistenti per più ore e perfettamente direzionate sulla ...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta Meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma : ultime ore di tregua ma sta arrivando un altro peggioramento - maltempo da venerdì a domenica : Previsioni Meteo Roma – ultime 24 ore con tempo mediamente asciutto sulla Capitale, magari nubi irregolari diffuse e qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole e localizzato e non mancano anche schiarite. Proseguirà su questa falsariga per tutt’oggi, per la notte prossima fino a buona parte della mattinata di domani. Ma il tempo è destinato a cambiare in maniera più decisa, a causa di un nuovo ...

Meteo - in arrivo nuovo maltempo : Alessandro Ferro Mentre una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul nostro paese, il premier Conte in visita a Venezia: "Nessuno resterà da solo" La breve pausa dal maltempo ha le ore contate: un nuovo ed importante peggioramento delle condizioni Meteo è in arrivo da nord-ovest. L'Italia sta facendo la conta dei danni prodotti dal ciclone mediterraneo che si è particolarmente accanito su alcune zone tra cui Venezia, sommersa ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuovo peggioramento con forte maltempo - il bollettino fino al 20 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo parzialmente nuvoloso con piogge al nord-ovest da metà mattinata in intensificazione nel pomeriggio, localmente intense e abbondanti tra tardo pomeriggio e sera su Valle d’Aosta, rilievi settentrionali piemontesi e Liguria; nevicate attese al di sopra da 400-500 mt, localmente abbondanti su ...

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...

Maltempo : allerta Meteo rientrata a Matera : Sul territorio cittadino di Matera l’allerta meteo è cessata e il grado di attenzione è fissato al livello verde. È quanto si evince dall’avviso diffuso nella giornata di oggi dal Dipartimento regionale della protezione civile. La situazione a Matera sta tornando alla normalità. Venerdì mattina via Bruno Buozzi, danneggiata dal nubifragio, tornerà pienamente fruibile e percorribile anche dalle auto negli orari non soggetti alle ...