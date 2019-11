Meteo | le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare | maltempo fino a fine Novembre

Previsioni Meteo Inverno : il vortice polare inizia ad indebolirsi - verso un importante stratwarming a Natale : Previsioni Meteo Inverno -Nei giorni scorsi, il vortice polare ha raggiunto la sua intensità record in 40 anni per questo periodo dell’anno. Ma ora questa intensificazione si è fermata e si sta invertendo. Questo riduce la velocità della corrente a getto polare stratosferica. Le Previsioni mensili di ECMWF iniziano ad indicare un possibile evento di riscaldamento stratosferico improvviso (stratwarming) entro la fine dell’anno, riporta Severe ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : le previsioni Meteo. Si correrà sull’asciutto - pioggia impossibile : Il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, si correrà sull’asciutto. Le previsioni meteo della vigilia sono particolarmente chiare e non lasciano spazio a interprestazioni: 0% di possibilità di pioggia sia per le qualifiche del sabato che per la gara di domenica. Le temperature non saranno molto elevate e si aggireranno attorno ai 15 °C nei momenti più caldi ...

Le previsioni Meteo del weekend dal 16 al 17 novembre : Sarà un weekend dal tempo instabile in gran parte della penisola quello che attende l’Italia nel fine settimana da sabato 16 a domenica 17 novembre. Piogge soprattutto al Nord e al Centro, rovesci anche in Campania e bassa Sicilia ma bel tempo nel resto del Sud. Il meteo di sabato 16 novembre Per sabato sono previsti rovesci in gran parte del Nord e del Centro, oltre che in Campania. Attesi forti temporali a Roma. Temperature stabili in tutta la ...

Previsioni Meteo Milano - altro maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Previsioni Meteo Napoli : si prospetta un altro weekend di forte maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tempo asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, salvo la presenza di nubi perlopiù medio-alte, ma innocue, solo in grado di velare o coprire parzialmente sole. C’è però un vento sostenuto, mediamente da Sud/Sudest sui 15/30 km/h o raffiche anche superiori. Contesto quindi di tempo migliore, poiché, dopo l’evoluzione verso est del primo sistema depressionario che ha portato tanto maltempo fino a ...

Previsioni Meteo Roma - scatta l’Allerta : violenti nubifragi stasera - allarme alluvione Sabato sera : Previsioni Meteo Roma – Come nelle attese, è peggiorato il tempo sulla Capitale con nubi e rovesci che sono arrivati diffusi su diversi quartieri, salvo ancora qualcuno con fenomeni minori. Tuttavia, l’instabilità per il corso della giornata odierna non dovrebbe essere particolarmente insistente, dovrebbe manifestarsi, quindi, in forma irregolare e saltuaria per nuclei instabili ancora non ben organizzati verso la Capitale. Fino al ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre fine settimana all’insegna del maltempo con piogge diffuse sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica; fenomeni particolarmente intensi tra la sera e la notte di sabato. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 16 e domenica 17 novembre Tempo instabile nel corso del fine settimana; piogge abbondanti nella mattinata di sabato e anche di ...

Previsioni Meteo : Italia flagellata dalle piogge per almeno un’altra settimana. Speranze di qualche giornata più stabile a fine mese : Previsioni Meteo – Flusso perturbato atlantico persistente per almeno un’altra settimana. Non si vedono spiragli di miglioramento prima, con circolazione instabile oramai radicata sul Mediterraneo centro-occidentale e porta nordatlantica permanentemente aperta a fornire in continuazione contributi freddi sub-polari marittimi al sistema depressionario. Si potrà assistere, come è ovvio che sia, a delle pause inter-frontali o ...

Previsioni Meteo Toscana : domani piogge e rovesci sparsi - neve in Appennino : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 19 novembre. domani nuvoloso con piogge e rovesci sparsi. Fenomeni piu’ probabili in mattinata sul nord ovest. Dal pomeriggio piogge diffuse e locali temporali sulle zone interne in parziale estensione al resto della regione. neve in Appennino intorno ai 1500 metri. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Tendenti a nord-est in serata. Mari: tra mossi e localmente ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : neve e nubifragi - il bollettino fino al 21 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi 15 novembre 2019, domani e prossimi giorni, fino al 21 novembre. Oggi al Nord: cielo coperto sul settore con precipitazioni diffuse ed abbondanti sui settori orientali Emilia Romagna e Lombardia mentre i fenomeni risulteranno da isolati a sparsi sui settori occidentali. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni sui settori occidentali e ...

Previsioni Meteo 15 novembre : nubifragi - vento e neve - allerta rossa in Veneto : Le Previsioni meteo di domani 15 novembre indicano una giornata all'insegna del maltempo diffuso su tutto il centro nord, Particolare attenzione però sul nord est dove intensi nubifragi colpiranno in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nuovi episodi di acqua alta a Venezia, con valori massimi attorno ai 140 cm.Continua a leggere

Meteo - le previsioni di venerdì 15 novembre : Da venerdì e per tutto il fine settimana una serie di perturbazioni provenienti dalla Francia colpiranno con violenza buona parte del nostro Paese. Le piogge saranno accompagnate da venti tempestosi di scirocco che in qualche caso raggiungeranno i 100 km orari. Allerta in Alto Adige e sulle Alpi centro orientali per l’arrivo di neve copiosa. Si temono valanghe, schianti di alberi, frane e black out elettrici. Neve molto abbondante è prevista a ...

Previsioni Meteo : week-end da lupi - nuovo intenso ciclone in arrivo : Non c'è un attimo di tregua per l'Italia, alle prese con un mese di novembre estremamente dinamico e carico di pioggia dopo un inizio d'autunno praticamente estivo. La sesta perturbazione del mese...

Previsioni Meteo - pericoloso fronte freddo avanza verso le Alpi occidentali : fino a 75-100cm di neve in montagna [MAPPE] : Previsioni Meteo – Un pattern classico ma potenzialmente pericoloso sta avendo luogo sull’Europa, con una dorsale sull’Est Europa e la Russia occidentale e sulle Azzorre. Un’altra profonda depressione si è sviluppata sull’Europa occidentale-sudoccidentale. Il grande ciclone superficiale associato e il sistema frontale porteranno forti tempeste con la minaccia di nubifragi e nevicate sulle Alpi per le prossime 24 ore. Sono attese intense nevicate ...