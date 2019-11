Meteo | allarme a Venezia | frane in Liguria Neve in Piemonte e Trentino Da domani

Allerta Meteo Emilia Romagna : neve e forte vento in Appennino - allarme per i fiumi in piena : Scatta di nuovo l’Allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Venerdì 15 : allarme ROSSO al Nord/Est - arancione anche sull’alto Tirreno e giallo in altre 7 Regioni. I bollettini : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura atlantica, raggiungerà oggi il nostro paese, portando condizioni di generale maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione domani alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul Nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Allerta Meteo Alto Adige : stato di pre-allarme per nevicate : Il gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano, riunitosi questa mattina presso la sede dell’Agenzia per la protezione civile, ha deciso di portare da subito, e sino alle ore 12 di sabato 16 novembre, lo stato di protezione civile al livello bravo (arancione), ovvero quello di pre-allarme. Si tratta del terzo livello su una scala di quattro. Ciò significa che è avvenuto un evento rilevante da un punto di vista di ...

Allerta Meteo Veneto : da domani vento e neve - stato di pre-allarme per criticità idrogeologiche : Al breve miglioramento Meteorologico di queste ore fa seguito, in Veneto, l’arrivo di una nuova perturbazione. A partire dalla serata di giovedì 14 e per tutta la giornata di venerdì 15, sono previsti venti tesi, a tratti forti, di Scirocco sulla costa e sulla pianura veneta, in quota e sulle dorsali prealpine, dai quadranti meridionali. Dalla serata di domani cominceranno le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e ...

Allerta Meteo Sicilia : è allarme rosso - scuole chiuse in numerosi comuni : E’ massima Allerta in Sicilia per la violenta ondata di maltempo che sta interessando la regione. L’Allerta è rossa in gran parte dell’Isola, nelle restanti zone è arancione, come su Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n. 19315 per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, “dal pomeriggio di oggi e per ...

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI estremi della protezione civile : allarme ROSSO al Sud per il “Ciclone Mediterraneo” : Allerta Meteo – Una vasta e profonda saccatura insiste sulla nostra penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le precipitazioni che potranno risultare ...

Allerta Meteo Calabria - allarme ROSSO per Martedì 12 Novembre : situazione drammatica : Allerta Meteo – situazione drammatica in Calabria per l’Allerta Meteo: il Ciclone Mediterraneo si sta avvicinando e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di Allertamento ufficiale, a partire dalle 13.30 di oggi e fino alla mezzanotte di domani Martedì 12 Novembre, che prevede l’allarme ROSSO su tutta la fascia jonica Regionale e anche nel reggino tirrenico. Infatti il maltempo che colpirà la Calabria tra ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per la Tempesta Mediterranea : bollettini pesantissimi - allarme ARANCIONE per Lunedì al Sud : Allerta Meteo – Un profondo centro depressionario, posizionato attualmente tra la Sardegna e le isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa, innescherà un intenso flusso di correnti meridionali, fortemente perturbate, che impatteranno sulle regioni ioniche italiane. Dal pomeriggio di Lunedì, e per gran parte della giornata di martedì, precipitazioni temporalesche, con particolari caratteristiche di persistenza e intensità, interesseranno ...

Previsioni Meteo Napoli : maltempo a oltranza - allarme dissesto e alluvioni per forti piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante ...

Previsioni Meteo - allarme per Martedì 12 Novembre : “Uragano Mediterraneo” al Sud Italia - MAPPE impressionanti : Previsioni Meteo – Mentre imperversa il maltempo sull’Italia con piogge torrenziali al Centro/Nord e la prima neve della stagione fin in collina sulle Alpi, le MAPPE per i prossimi giorni conferiscono scenari inquieranti all’evoluzione Meteo di metà Novembre sull’Italia. Nel weekend, infatti, il maltempo continuerà spostandosi al Sud mentre al Nord arriverà il primo freddo (possibili gelate fin in pianura in Piemonte), ma ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...