Medvedev-Zverev | ATP Finals 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

(Di venerdì 15 novembre 2019) Tempo di ultimi verdetti per le ATP, almeno per quel che riguarda il girone intitolato ad Andre Agassi. Daniile Alexandersi sfideranno in un incontro a forti tinte di thriller. Entrambi sono già certi del fatto che, se si qualificheranno, lo faranno da secondi del girone, e dunque a uno dei due potrebbe toccare in sorte Dominic Thiem. In particolare,può andare in semifinale se vince o se perde in tre set a patto che Stefanos Tsitsipas batta Rafael Nadal., invece, è obbligato non solo a vincere, ma a farlo in due parziali e a sperare sempre nel successo del greco sullo spagnolo. Ci sono cinque precedenti tra i due giocatori: nei primi quattro ha sempre vinto il tedesco, nel quinto si è invece imposto il russo, ed era in quel caso la finale del Masters 1000 di Shanghai. Una sola cosa è sicura: da questa sera uno dei due andrà via da Londra, ...

