Mansioni lavorative | cosa fare quando non corrispondono al contratto di lavoro

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 15 novembre 2019) All’atto dell’instaurazione di un rapporto di, il datore delnella lettera di assunzione, oltre a indicare la tipologia didi(indeterminato, a termine, full time, part time, ecc.), all’orario di, alla retribuzione e livello, deve descrivere altresì la specifica mansione del dipendente. Si tratta di un dato obbligatorio al fine di stabilire a quale livello appartiene il dipendente, nonché a quale retribuzione abbia diritto. Si ricorda, infatti, che per ciascun livello i contratti collettivi nazionali del(CCNL) prevedono una molteplicità di. Ad esempio, nel CCNL Terziario Commercio-Confcommercio il cassiere comune è inquadrato al quarto livello, che corrisponde a una retribuzione di circa 1.619 euro. Quindi, la mansione indicata neldi assunzione determina anche la retribuzione che il dipendente andrà sostanzialmente a ...

