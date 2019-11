Mamma avvelena il biberon del figlio per ucciderlo | poi tenta il suicidio

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unahato di uccidere ildi 14 mesi. È successo venerdì 15 novembre, intorno alle 15,30, in via Mathi quartiere Altessano, zona popolare della città di Venaria, in provincia di Torino. La donna ha somministrato dei farmaci al piccolo utilizzando il latte del. Il piccolo è ricoverato al Regina Margherita, mentre lahato iltagliandosi le vene dei polsi, ma è stata salvata grazie all’intervento del marito che era appena rincasato. I carabinieri stannondo di chiarire che cosa ha scatenato il gesto folle della donna. Secondo quanto riportano i giornali locali, il bambino è sveglio e cosciente, e non è in pericolo di vita.Intanto i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire l’accaduto. L’appartamento della donna, in via Amati, è stato posto sotto sequestro. Nel frattempo sono scattati gli esami ...

