Maltempo | weekend tra pioggia e neve in Italia Allerta in 5 regioni

Il Maltempo non dà tregua - Italia sott'acqua nel weekend : Il quadro meteorologico generale sull'Italia continua a essere fortemente influenzato da perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali sta portando nuovo forte peggioramento dopo aver riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di venerdì trascorrerà all'insegna di avverse ...

Previsioni Meteo Milano - freddo e pioggia ma il forte Maltempo inizierà Giovedì sera con piogge per tutto il weekend : Previsioni Meteo Milano – L’entrata della nuova saccatura instabile sul Mediterraneo centro-occidentale, ha portato, nel corso della giornata di ieri, un’altra fase di deciso maltempo sul capoluogo lombardo. piogge e rovesci di un certo significato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali e ancora altri nella notte, per un accumulo complessivo in mattinata intorno ai 20/30 mm. Attualmente, cielo coperto con debole pioggia, e ...

Piogge e alluvioni lampo - così il Maltempo avvolge l'Italia fino al weekend - A Venezia acqua a 120 cm : Oggi la situazione più critica al Sud. Domani e dopodomani tregua, ma da giovedì sera una nuova ondata

Previsioni Meteo - dopo la Tempesta Mediterranea arriva la NEVE : attenzione al Maltempo del weekend 15-17 Novembre : Previsioni Meteo – E adesso arriva la NEVE! dopo la Tempesta Mediterranea che nelle prossime ore si intensificherà sull’Italia risalendo tutta la Penisola e portando il maltempo anche al Nord, a metà settimana tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 avremo una breve tregua con ampie schiarite in tutto il Paese, seppur con persistenza di piogge e temporali in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia e in Campania. Ma proprio da Giovedì sera ...

Previsioni Meteo Napoli : altre piogge nelle prossime ore - poi breve pausa ma nel weekend torna il Maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo ...

Nuova ondata di Maltempo - nel weekend “rischio per le regioni del Nord” : “Ci aspettiamo un’altra ondata di maltempo. Nel weekend c’è il rischio di precipitazioni anche intense in Liguria e altre regioni del Nord. Mi auguro che il sistema regga come ha fatto nelle ultime occasioni“: lo ha dichiarato questa mattina a Roma il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine della Conferenza nazionale delle autorità della Protezione Civile. L'articolo Nuova ondata di maltempo, nel weekend ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del Maltempo - piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Maltempo : migliora la situazione in Piemonte - cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole : migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : weekend tra Maltempo e schiarite - il bollettino fino al 31 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord al mattino cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna con possibili deboli piogge su quest’ultima regione, mentre sulle restanti aree schiarite e annuvolamenti. Possibilità di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura padana al ...

Meteo - il Maltempo si sposta verso il Lazio e la Toscana. Ma nel weekend torna il sole : Venti di scirocco su mare di Sardegna, canale di Sicilia e Tirreno. Temperature miti nel fine settimana

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte Maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo Liguria : weekend compromesso dal Maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...

Maltempo - pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

