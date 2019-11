Maltempo Venezia | attivo il numero solidale 45500

Venezia : Bper a sostegno privati e imprese colpite da Maltempo : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie e imprese che hanno subito pesanti danni a causa dell’acqua alta che ha sommerso per più giorni ampie zone di Venezia, della provincia e del litorale, compreso il Delta del Po. L’Istituto di credito, infatti, mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le ...

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - allagamenti a Grado : “Evitate gli spostamenti” : A causa di allagamenti nella città di Grado, l’amministrazione comunale ha diramato una nota nella quale consiglia ai cittadini di evitare gli spostamenti nel centro cittadino, per motivi di sicurezza. L’amministrazione chiede di prestare massima attenzione, e precisa che via Rossini e via Marina sono attualmente chiuse al transito. L'articolo Maltempo Friuli Venezia Giulia, allagamenti a Grado: “Evitate gli spostamenti” ...

Maltempo - in Veneto è allerta meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

Maltempo - Nucera : “Ok Venezia - ma la Calabria? Siamo in emergenza” : “In Calabria si fa la conta dei danni causati dal Maltempo. Nel frattempo il Governo è troppo impegnato altrove per prestare attenzione ad una regione che, lentamente, affonda. Da Melito Porto Salvo a Cariati, tutta la costa ionica della Calabria ha subito ingenti danni. Le forti mareggiate hanno raggiunto i centri abitati, hanno distrutto meravigliose strade simbolo del turismo estivo. Il Maltempo ha, inoltre, creato danni alle aziende, ...

Maltempo Venezia : domani chiuso Palazzo Ducale : Date le previsioni meteorologiche di questi giorni la Fondazione Musei Civici di Venezia ha disposto la chiusura temporanea di Palazzo Ducale per venerdì 15 novembre. L'articolo Maltempo Venezia: domani chiuso Palazzo Ducale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Venezia : via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla dichiarazione dello stato d’emergenza per le aree del Veneto colpite dal Maltempo. Per Venezia è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. L'articolo Maltempo Venezia: via libera del Cdm allo stato emergenza e ai primi fondi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Per le spiagge di Lignano previste opere di protezione” : “I danni causati dal Maltempo a Lignano sia alle strutture private sia a quelle pubbliche sono rilevanti. Siamo al lavoro per tracciare assieme al Comune un quadro dettagliato e definire la stima dei danni, cosi’ da capire quali procedure attivare per mettere in sicurezza l’area. Cercheremo di agire anche attraverso le risorse del post-Vaia, perche’ sono gia’ previsti interventi di resilienza con la realizzazione di ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “E’ presto per la stima danni” : “Una stima precisa dei danni non e’ possibile farla per ora, ma ci saranno ugualmente messi in campo interventi economici immediati”. Cosi’ il presidente della Regiome Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Trieste con il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Questo significa, ha precisato Fedriga, una contribuzione a favore dei privati “per 5mila ...

Maltempo - Borrelli : “Il Friuli Venezia Giulia avrà lo stato di emergenza” : “Al primo Cdm utile, ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per i vostri territori”. Lo ha detto il capo della Proteszione civile, Angelo Borrelli, oggi a Trieste dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Oggi – ha precisato Borrelli – in Consiglio dei ministri andra’ la dichiarazione dello stato ...