Maltempo | val Badia isolata | gli alberghi accolgono i viaggiatori

Maltempo Aosta : chiusa strada Valsavarenche da Eau Rousse : Dopo l'abbondante nevicata delle ultime ore il sindaco di Valsavarenche ha emesso ordinanza di chiusura totale al traffico della strada regionale n.23 della Valsavarenche da localita' Eau Rousse a localita' Le Pont.

Maltempo : allerta per neve e valanghe in Trentino Alto Adige : A causa delle intense precipitazioni in Trentino la Protezione civile ha emesso l’allerta ordinaria (gialla): sono attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all’azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il ...

Maltempo e neve in Alto Adige : isolate numerose valli : La neve che cade copiosa in queste ore in Alto Adige sta causando la chiusura di numerose strade. Trafoi è isolata, così come la Val Martello da Ganda, la Val Senales da Certosa, la val Ridanna da Stanghe e la Val Casies da Tesido. Bloccata la statale della Pusteria tra Versciaco e Prato alla Drava e l'Alemagna tra Dobbiaco e Cima Banche.

Maltempo e neve in Trentino : strade chiuse per pericolo valanghe : La precipitazione in corso nell’intero territorio Trentino ha assunto carattere nevoso a quote superiori a 800 -1200 metri. Al momento si registra la chiusura per neve, per pericolo valanghe o per alberi instabili vicino alla sede stradale, di alcune tratte stradali nelle zone di alta montagna o in prossimità dei passi. Di seguito la nota dell’amministrazione provinciale. “Si raccomanda di viaggiare con prudenza e di prestare ...

Maltempo : il Cdm pronto a valutare lo stato di emergenza anche Matera : Si è discusso anche dei danni provocati a Matera dal Maltempo, nella riunione appena terminata del Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il ministro Roberto Speranza avrebbe sollecitato la massima attenzione per la città, capitale europea della cultura, e al territorio metapontino. E sarebbe emersa la disponibilità del governo ad affrontare il dossier, non appena arrivasse la richiesta formale della Regione Basilicata di dichiarare lo ...

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Maltempo e tanta neve fresca : pericolo valanghe in aumento : In aumento in Alto Adige e in Tirolo il pericolo valanghe: il distacco di slavine è possibile anche a seguito del passaggio di un singolo sciatore, e può arrivare a dimensioni grandi nelle regioni con tanta neve fresca. Le quantità più cospicue cadranno ancora lungo la cresta principale delle Alpi e nel Tirolo orientale. Le quantità di precipitazioni sono molto diverse tra regione e regione e variano tra 30 e 80 cm di neve fresca. Le massime ...

Maltempo : pericolo valanghe ‘moderato’ sui monti del Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘moderato’ oggi e domani su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia. La regione – informa il Bollettino valanghe – è interessata da una perturbazione che sta portando neve sulle Alpi oltre i 900 metri e oltre i 1300 metri sulle Prealpi. I quantitativi totali attesi a 2000 metri sono di circa 70-90 cm sulle Alpi, quantità inferiori sulle Prealpi. La zona più interessata dalle nevicate sarà ...

Maltempo Firenze - cavallo scivola nel fango : salvato dai Vigili del Fuoco : Un cavallo è stato soccorso questa mattina dai Vigili del fuoco in località Le Corti, nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze). L'animale, di 39 anni, era uscito dalla sua stalla ed era scivolato rimanendo bloccato nel fango formatosi a causa della pioggia caduta in nottata. A liberarlo sono stati i pompieri in collaborazione con personale veterinario. Le operazioni sono durate alcune ore.

Maltempo - neve nelle valli bergamasche : grandine in pianura : Prima neve stamattina a Foppolo e a Vilminore di Scalve, oltre che sul Monte Pora e sul Monte Alben. Mentre invece nel resto del Bergamasco si è abbattuta una fitta grandinata, che ha causato disagi alla circolazione un po' in tutta la provincia di Bergamo, in particolare nella Bassa. Non si segnalano invece danni.

Previsioni Meteo Roma - breve tregua del Maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia : Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Maltempo Lombardia : pioggia e neve in Valtellina - anticipo d'inverno : anticipo di invento nella provincia più a nord della Lombardia. Crollo delle temperature, intense precipitazioni a fondovalle e neve alle quote superiori ai 1.800 metri: Valtellina e Valchiavenna sono interessate in queste ore da un'ondata di Maltempo. I passi alpini sono transitabili solo con catene montate.

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...