Maltempo Roma | oltre 150 interventi delle pattuglie della polizia locale

Maltempo - Av Roma-Napoli : rallentamenti per un guasto tecnico : Dalle 15.35 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al Maltempo che sta interessando la zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con ritardi fino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti ...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - disagi a scuole Civitavecchia Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Previsioni Meteo Roma : ultime ore di tregua ma sta arrivando un altro peggioramento - Maltempo da venerdì a domenica : Previsioni Meteo Roma – ultime 24 ore con tempo mediamente asciutto sulla Capitale, magari nubi irregolari diffuse e qualche addensamento occasionale, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole e localizzato e non mancano anche schiarite. Proseguirà su questa falsariga per tutt’oggi, per la notte prossima fino a buona parte della mattinata di domani. Ma il tempo è destinato a cambiare in maniera più decisa, a causa di un nuovo ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo - coste allagate : danni in varie spiagge dalla Romagna all'Abruzzo : Si contano i danni sulle coste adriatiche di Romagna, Marche e Abruzzo: il Maltempo delle ultime ore ha allagato le coste di queste tre regioni che vivono anche di turismo. Sono spariti in una notte metri e metri di spiaggia. Diversi stabilimenti sono nuovamente in ginocchio, anche se chiusi, dopo una stagione ricca di momenti critici e di grandi problematiche. E' da sottolineare inoltre come gran parte d'Italia sia in ginocchio: da Venezia ...

Maltempo Roma - crolla albero vicino a Subiaco : disagi : Il Maltempo sta causando disagi anche vicino a Roma. Un grosso albero e’ crollato nel pomeriggio lungo via dei Monasteri, subito dopo Subiaco verso gli Altipiani di Arcinzo. Il grosso albero ha occupato l’intera sede stradale provocando l’interruzione della circolazione. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale, personale del Comune, vigili del fuoco e volontari della protezione civile per ripristinare la viabilita’. ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Alberi caduti a Roma : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Roma : strade allagate e disagi alla circolazione : Dopo l’ondata di Maltempo proseguono a Roma i disagi, in particolare in riferimento al traffico: dopo il maxi ingorgo di ieri, causato da un tunnel allagato, è stata riaperta la Galleria della nuova Circonvallazione Interna sulla Tangenziale Est, dove sono terminati gli accertamenti tecnici. Si segnalano comunque code sulla Tangenziale Est tra via Salaria e via della Moschea. Ttraffico intenso su Lungotevere da Ponte Sisto a Ponte Vittorio ...

Maltempo a Roma - allagamenti e metropolitana chiusa : traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua

Maltempo Roma : rimane chiusa la galleria tangenziale in direzione Salaria : rimane chiusa la nuova circonvallazione interna (galleria tangenziale) direzione Salaria, causa allagamento legato a guasto tecnico. Sul posto, da questa mattina, impegnate nelle chiusure pattuglie della polizia locale dei gruppi IV Tiburtino, in attesa di intervento da parte di personale tecnico addetto alla risoluzione del problema. Intervenute anche pattuglie dei gruppi V Prenestino e III Nomentano per viabilita’. Rafforzamento di ...

Maltempo Roma - caditoie intasate : numerosi interventi per ‘liberarle’ : E’ costante il monitoraggio della situazione delle caditoie in citta’, facendo degli interventi mirati sul territorio dopo le piogge di queste ore. Le criticita’ riscontrate sono soprattutto nel VII, VIII, IX e X municipio. Lo riferisce una nota del Campidoglio. Per sbloccare le caditoie i tecnici stanno utilizzando anche il canal jet, un dispositivo che permette di eliminare le foglie presenti sulla strada. Prevista la ...