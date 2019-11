Maltempo | nel pomeriggio la neve è caduta anche a Bolzano

Previsioni Meteo Milano - altro Maltempo nel weekend dopo la tempesta di stamattina : Previsioni Meteo Milano – Ha rispettato le attese, il fronte perturbato che dalla mezzanotte di ieri e per tutta la nottata, fino a qualche ora fa, ha imperversato anche sul capoluogo lombardo, portando una intensa fase di pioggia e maltempo. L’accumulo finale di questa prima passata perturbata, legata al nuovo affondo nordatlantico sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, è di circa 30/40 mm. Apporto decisamente cospicuo, ma ...

Il Maltempo colpisce la costa laziale : 'bomba d'acqua' su Civitavecchia e Santa Marinella : Il maltempo che sta sferzando l'Italia da Nord a Sud si è abbattuto sul litorale laziale. Alle prime luci dell'alba di oggi 15 novembre un violento nubifragio ha colpito i comuni costieri di Civitavecchia e Santa Marinella. Dunque, non solo Venezia è alle prese con il fenomeno dell'acqua alta e Genova con una tempesta di fulmini, ma anche la Toscana e la costa settentrionale del Lazio. Dopo una notte di incessanti piogge, intorno alle 7 di ...

Maltempo nel Nord Italia : la neve paralizza il Piemonte - l'Alto Adige e il Bellunese. FOTO : Black out, strade chiuse e numerosi disagi in diverse località colpite da intense fioccate. Allerta anche in Valtellina nelle zone dei dissesti. Imbiancati non solo i centri in montagna ma anche città come Domodossola - MAREA A VENEZIA: AGGIORNAMENTI - FRANE IN LIGURIA

Maltempo Veneto : neve - pioggia e blackout nel Bellunese : Il Bellunese è in queste ore stretto nella morsa di neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone: “La situazione e’ abbastanza tranquilla e sotto controllo, perche’ il quadro meteo non e’ neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia” spiega il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. “Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 millimetri di precipitazione, con punte di 120-150 ...

Maltempo Civitavecchia e Santa Marinella : “Situazione critica nelle scuole” : “Stiamo monitorando la situazione delle scuole superiori colpite dal Maltempo di questi giorni. La situazione più critica a Civitavecchia e nei plessi di Santa Marinella, dove stiamo effettuando sopralluoghi con i nostri tecnici, che stanno valutando le forme di intervento. Il Dipartimento “Edilizia scolastica” della Citta’ metropolitana di Roma ha attivato un servizio di reperibilita’ di 24 ore e ha allertato tutte ...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - «si temono morti» Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Nuovo ciclone sull'Italia nel week end - Maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...

Il Maltempo non dà tregua - Italia sott'acqua nel weekend : Il quadro meteorologico generale sull'Italia continua a essere fortemente influenzato da perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali sta portando nuovo forte peggioramento dopo aver riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di venerdì trascorrerà all'insegna di avverse ...

Maltempo - cede massicciata : problemi alla ferrovia nel Bolognese : In seguito al crollo, questa mattina, di una parte della massicciata a ridosso dei binari, causata probabilmente da un’infiltrazione d’acqua, la circolazione sulla linea Bologna-Vignola e’ interrotta da Casalecchio Garibaldi a Via Lunga. Sono in corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici ed e’ stato predisposto un servizio sostitutivo con gli autobus. Attualmente quattro treni, nel tratto tra Bologna e Bazzano, sono ...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Maltempo e mareggiate nelle Marche : avviata la procedura per lo stato d’emergenza : La giunta regionale Marche ha avviato la procedura di richiesta dello stato di emergenza per i danni causati dal Maltempo e dalle forti mareggiate che nei giorni scorsi hanno creato gravi danni in vari centri del litorale: lo ha annunciato in Consiglio regionale l’assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti. L'articolo Maltempo e mareggiate nelle Marche: avviata la procedura per lo stato d’emergenza sembra essere il primo ...

Maltempo - mareggiate nel Ferrarese : intervento urgente per duna di protezione lidi : Subito un intervento urgente ai lidi di Volano e Nazioni, in comune di Comacchio, nel Ferrarese, per ricostruire la duna invernale spazzata via dalle acque del mare e riparare i danni causati dal forte vento di maestrale che ha spirato nel corso della notte, provocando vaste erosioni del litorale e danni a due strutture turistiche. Già oggi pomeriggio i mezzi si sono messi all’opera per il ripascimento della spiaggia e la realizzazione ...