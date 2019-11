Maltempo Liguria | frane e smottamenti Tigullio | paura per mareggiata

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo in Liguria : improvvisa frana a Sanremo - coinvolte alcune auto : Il Maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria,...

Maltempo Liguria : ad ottobre e novembre danni per 65 milioni di euro per 30 comuni : Le ultime due ondate di Maltempo che hanno colpito la Liguria tra ottobre e novembre hanno provocato danni per 65 milioni di euro circa. La stima è stata resa nota oggi dalla Regione per quanto riguarda i danni registrati da enti pubblici per le piogge e gli allagamenti registrati tra il 21 e 22 ottobre e il 2 e 3 novembre. Sul totale, 15 milioni riguardano le somme urgenze già attivate o in via di attivazione da parte degli enti danneggiati. ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...

Maltempo : la mareggiata in Liguria è in fase calante : L’intensa mareggiata in corso lungo la costa del Levante ligure “è in fase calante, da stasera a domani ci attendiamo precipitazioni diffuse, persistenti, ma non intense sul Levante ligure, da domani la situazione meteo in Regione andrà normalizzandosi, ma è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione dalla serata di giovedì”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova conferma che ...

Maltempo Liguria - Toti : “Rientrano a casa i primi sfollati di Rossiglione” : Stanno cominciando a rientrare nelle loro abitazioni i primi cinque sfollati di Rossiglione, nell’entroterra di Genova, colpita dal Maltempo il 21 ottobre scorso. Restano 40 sfollati da due condomini, ma nel giro di qualche giorno i residenti di uno dei condomini rientreranno a casa. E’ l’aggiornamento sui danni provocati dal Maltempo in Liguria illustrato stasera a Genova dal governatore ligure Giovanni Toti e ...

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Maltempo Liguria : moria animali - salvato un tasso finito in mare : Le piene dei torrenti Petronio e Gromolo che hanno provocato allagamenti ieri in Liguria hanno portato a valle tonnellate di legname, sia rami sia tronchi interi, e anche la fauna boschiva ha pagato il suo tributo perché in mare sono finiti due grossi cinghiali, un istrice e alcuni caprioli finiti poi spiaggiati a Riva Trigoso e Sestri Levante e subito prelevati da una ditta specializzata allo smaltimento delle carcasse animali. Storia a lieto ...

Maltempo Liguria : stato di emergenza esteso al Levante : Al termine del sopralluogo effettuato a Borghetto Vara e dell’incontro con i sindaci della zona colpita dal Maltempo, il governatore Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno invitato i sindaci a intervenire sulle somme urgenze, assicurando che le casse comunali saranno ristorate per questi interventi. “Siamo ormai bravi nel gestire le allerta, lo dobbiamo essere sempre di piu’ anche nel post ...

Maltempo Liguria : stato d’emergenza esteso al Levante : Lo stato di emergenza emanato per i Comuni del Ponente della Città Metropolitana di Genova 10 giorni fa sarà esteso anche ai Comuni del Levante colpiti nelle ultime ore dal Maltempo e scorporato da quello del Piemonte: lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina, durante un sopralluogo per fare il punto sui danni. La mareggiata che sta interessando le coste liguri è al momento meno intensa rispetto a quanto ...

Maltempo - grossi danni in Liguria e non solo. Le foto : Maltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaAncora una volta è la Liguria la regione più colpita dal Maltempo che è tornato con forza nel lungo fine settimana festivo. Due corsi d’acqua sono esondati, il Petronio nel Tigullio e il Vara nello Spezzino. Le strade, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, sono state letteralmente ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...