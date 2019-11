Maltempo Lazio | “Danni ingenti | chiediamo lo stato di calamità naturale”

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - disagi a scuole Civitavecchia Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - pesante alluvione al confine Lazio-Toscana : disastro a Civitavecchia - si temono morti [FOTO LIVE] : Situazione drammatica per il Maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il ...

Maltempo - Anbi Lazio : costante monitoraggio sui bacini in sofferenza : “Sara’ una settimana di intenso lavoro che sta impegnando e impegnera’ tutto il personale dei Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, causa gli effetti delle forti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore su Latina e che proseguiranno, stando al piu’ aggiornato bollettino della Protezione Civile, anche nei prossimi giorni. Sono stati mobilitati tutti gli uomini e mezzi, con attenzione costante ...

Maltempo Basilicata - Lamorgese : “In contatto col prefetto di Matera - vicina alle popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è in contatto con i vertici del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il prefetto di Matera per un continuo aggiornamento in merito alla situazione delle zone coinvolte dalla violenta ondata di Maltempo che ha investito soprattutto il capoluogo di provincia e la costa ionica della Basilicata. Lo riferisce una nota del ministero dell’Interno. ...

Maltempo : circolazione treni ridotta sulla Sicilia orientale : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - E' tornata regolare la circolazione dei treni sulla linea Caltanissetta Xirbi- Bicocca, sospesa da ieri pomeriggio alle 17 a causa del Maltempo. Ieri alberi e detriti erano finiti sui binari fra Dittaino e Motta e, questa mattina, il Maltempo aveva causato l’allagament

Maltempo Roma : strade allagate e disagi alla circolazione : Dopo l’ondata di Maltempo proseguono a Roma i disagi, in particolare in riferimento al traffico: dopo il maxi ingorgo di ieri, causato da un tunnel allagato, è stata riaperta la Galleria della nuova Circonvallazione Interna sulla Tangenziale Est, dove sono terminati gli accertamenti tecnici. Si segnalano comunque code sulla Tangenziale Est tra via Salaria e via della Moschea. Ttraffico intenso su Lungotevere da Ponte Sisto a Ponte Vittorio ...

Maltempo Lazio : incendi e danni a Latina a causa dei fulmini : Ondata di Maltempo nella notte nel Lazio: colpito soprattutto il territorio di Latina dove i fulmini hanno provocato importanti danni. Un incendio si è sviluppato ad Aprilia in un fienile in via Carroceto, forse a causa di una saetta: il rogo ha minacciato una struttura adiacente con all’interno un allevamento di suini. L’intervento e’ valso a evitare il propagarsi delle fiamme nella struttura con gli animali. In via Gloria a ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi alla circolazione : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia. In Puglia l’allerta meteo è arancione. allerta gialla in Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In molte città le Scuole oggi sono chiuse, da Venezia a Napoli, da Lecce e Brindisi fino a Catanzaro e Reggio Calabria. Il Maltempo sta provocando anche ...

Maltempo : in Sicilia rallentamenti e sospensioni della circolazione dei treni : In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione Siciliana per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 17 di oggi e’ rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese e sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell’allerta meteo anche nella giornata di domani, e’ stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo da domani per 18 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal pomeriggio di domani, martedi’ 12 novembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno ...