Maltempo | Italia di nuovo in ginocchio | la Tempesta Günther flagella il Paese | tanta NEVE

Il Maltempo non dà tregua - Italia sott'acqua nel weekend : Il quadro meteorologico generale sull'Italia continua a essere fortemente influenzato da perturbazioni e vortici ciclonici, uno dei quali sta portando nuovo forte peggioramento dopo aver riportato la neve a quote prossime alla pianura sul Piemonte. Ma anche il weekend sembra destinato ad essere compromesso dal maltempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di venerdì trascorrerà all'insegna di avverse ...

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo : altra giornata da bollino rosso sull’Italia - allerta su Veneto e altre 5 regioni : Roma – Una nuova ampia saccatura atlantica, ha raggiunto ieri il nostro paese, portando condizioni di generale Maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione oggi alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

Meteo : Maltempo su mezza Italia - tra pioggia - vento e tanta NEVE sulle Alpi : La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull'Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l'Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la NEVE a bassa quota sul Piemonte...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Maltempo - eccezionali nevicate al Nord Italia : la situazione resta critica in Val Pusteria - passi chiusi in Veneto : Dopo le eccezionali nevicate di ieri e delle scorse ore, in Alto Adige la situazione resta difficile: di notte a Brunico era stata ripristinata la corrente elettrica, ma poi è nuovamente mancata. La linea ferroviaria della Val Pusteria è aperta tra Fortezza e Brunico, e nelle prossime ore dovrebbe seguire il tratto Brunico-San Candido, mentre quello austriaco resterà probabilmente chiuso fino a domani. La statale attualmente è percorribile, ...

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : Maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...

Maltempo - nel Sud Italia 1300 interventi dei vigili del fuoco in 36 ore : Nelle ultime 36 ore sono stati 1300 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo nel Sud Italia.

Previsioni meteo 14 novembre : nuova perturbazione in arrivo - ancora Maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione, la sesta del mese di novembre, responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.Continua a leggere

Maltempo : 400 interventi dei vigili del fuoco a Venezia - oltre 1.600 nelle ultime 48 ore in tutta Italia : Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia. oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a Venezia, secondo il profilo Twitter dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle ...

Italia sotto lo scacco del Maltempo : tromba d'aria a Porto Cesareo - spiagge erose a Riccione : Non solo Venezia. Da nord a sud l’ondata di maltempo sta investendo numerose località, provocando danni e forti disagi. Rimini, Napoli, Matera, Policoro, Porto Cesareo. Queste le località che nelle ultime ore hanno registrato le peggiori criticità.Rimini e Riccione - Forte vento e pioggia si sono abbattute con forza sull’Emilia Romagna, causando fenomeni di acqua alta lungo tutto la costa. ...

Maltempo : Biancofiore - ‘scellerato abolire #Italiasicura’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Ho presentato questa mattina un’interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente per chiedere perché è stata seppellita la struttura di missione presso la presidenza del consiglio voluta dal governo Renzi #Italiasicura. Struttura soppressa irresponsabilmente qualche mese fa dal governo. In un Paese come il nostro dove l’80% del territorio è a rischio sismico ...

Italia sotto scacco : il Maltempo ci ‘sotterra’ - ma nessuno ha le armi adatte ad affrontarlo. Ed è solo l’inizio : Venezia sott’acqua. Località del Sud in tilt. Allagamenti. Alberi caduti. Automobili devastate. Uragani che spazzano via tutto ciò che trovano sulla propria strada. Fino a qualche anno fa questo tipo di notizie arrivavano da oltre oceano, dall’Asia, dall’America. Noi europei ci sentivamo quasi degli ‘eletti’: caldo d’estate, freddo e pioggia in inverno, giornate tiepide in primavera e foglioline gialle che cadevano in autunno. Tutto nella ...