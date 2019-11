Maltempo e forti raffiche di vento | danni a Fiumicino e a Marina di Carrara

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte Maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Previsioni Meteo Napoli : forti piogge con 50/60 mm nelle ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza : Previsioni Meteo Napoli – pesante Maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro Meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ...

Maltempo : forti nevicate in Alto Adige - allerta per Autobrennero : Il limite delle nevicate in Alto Adige in serata e’ sceso anche sotto i 700 metri. Fiocchi bianchi gia’ a Bressanone mentre e’ in atto una copiosa nevicata tra Vipiteno e il Brennero. Sull’autostrada A22 del Brennero le corsie nel tratto verso il confine di Stato sono parzialmente innevate e sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. In queste ore diversi sono gli interventi in Alto Adige dei vigili del fuoco per ...

Maltempo Friuli - forti piogge : allagato il centro di Muggia : Prosegue l’allerta meteo con i primi danni da Maltempo in Friuli Venezia. Le forti piogge hanno interessato non solo la Carnia e le zone di montagna ma anche Trieste e le zone limitrofe, allagando il centro di Muggia, causando danni e disagi per la popolazione. L'articolo Maltempo Friuli, forti piogge: allagato il centro di Muggia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Malta : forti venti di burrasca e mare in tempesta [VIDEO LIVE] : Il Ciclone Mediterraneo che da ieri sta sferzando sull’Italia non risparmia Malta, dove è in corso un forte Maltempo con violenti venti di burrasca e mare in tempesta. Le piogge e il vento che da Malta hanno poi investito la Sicilia stanno causando diversi disagi: il mare mosso si scontra violentemente con la costa, mentre le strade risultano allagate. Ecco dei video che mostrano la violenza della tempesta: Maltempo Malta: forti venti di ...

Previsioni Meteo Napoli - è allerta : forti piogge e Maltempo a oltranza per tutta la settimana : Previsioni Meteo Napoli – Una lieve pausa ha concesso in maltempo per il corso di questo fine settimana, ma decisamente transitoria. Nella sostanza si è compiuto un avvicendamento fra strutture depressionarie, una in evoluzione verso Sud-Sudest, un’altra fresca già attiva sui settori centro-occidentali del bacino e, nel passaggio di consegna, il capoluogo partenopeo ha beneficiato di una fase più tranquilla. Ma già stamani si ...

Allerta forte Maltempo al sud - temporali e forti venti - pericolo alluvioni : Roma - Un vortice ciclonico si sta approfondendo dalle prime ore della settimana tra il Tirreno e il Nord Africa e dal suo centro si dipartirà un primo sistema frontale che nel corso di lunedì risalirà la Sicilia per poi estendersi rapidamente al Sud peninsulare con episodi di maltempo anche intenso che si attarderanno nel corso di martedì. A brevissima distanza seguirà un nuovo impulso perturbato che martedì si ...

Maltempo nel Lazio : forti piogge e allagamenti nel romano : Il vortice depressionario in avvicinamento all'Italia ha portato nelle ultime ore precipitazioni localmente di forte intensità sui settori tirrenici, in particolar modo sul Lazio, dove si registrano...

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - allarme dissesto e alluvioni per forti piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Ultime 48 ore all’insegna di una instabilità piuttosto accesa sul capoluogo campano. La vecchia circolazione depressionaria atlantica, che da una settimana sta governando il tempo su gran parte d’Italia, continua a sfornare nuclei perturbati, esaltati dalle tiepide acque del Tirreno, in direzione anche del capoluogo partenopeo. Malgrado sia in assorbimento graduale, il flusso instabile portante ...

Maltempo : Veneto - nevica in montagna - stato di preallarme per le forti piogge : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - nevica abbondantemente sulla montagna veneta, ed anche la regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo si è svegliata stamane sotto una bianca coltre di neve. E in conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio

Maltempo : Veneto - nevica in montagna - stato di preallarme per le forti piogge : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – nevica abbondantemente sulla montagna veneta, ed anche la regina delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo si è svegliata stamane sotto una bianca coltre di neve.E in conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo : forti piogge al centro-nord - frane e allagamenti in Romagna : La terza perturbazione di questo inizio di novembre sta transitando in questi minuti sul centro-nord Italia, dove sta portando rovesci e anche qualche locale fenomeno molto intenso capace di creare...

Previsioni Meteo Napoli : Maltempo a oltranza - altre forti piogge in arrivo : Previsioni Meteo Napoli – Temporanee fasi di tempo più asciutto, anche con spazi soleggiati, come accorse ieri, ma il contesto barico resta depressionario, all’insegna di correnti occidentali umide e instabili le quali, con sempre maggiore frequenza, attiveranno nuclei perturbati dal Tirreno verso l’area partenopea. C’è stato un allentamento del flusso instabile nella giornata di ieri, ma già questa notte sono giunti ...