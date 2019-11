Maltempo | disastro sulle Alpi | “bomba” di NEVE in atto | migliaia isolati e pompieri in

Maltempo - pesante alluvione al confine Lazio-Toscana : disastro a Civitavecchia - si temono morti [FOTO LIVE] : Situazione drammatica per il Maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il ...

Napoli senza manutenzione : ancora una volta è disastro Maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo - il Ciclone Mediterraneo ha devastato la Marina di Policoro : danni gravissimi - è un disastro [FOTO] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha letteralmente devastato, la scorsa notte, il litorale metapontino. Situazione drammatica a Policoro, dove i danni sono ingenti. Sul posto è arrivato il governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha annunciato il sopralluogo “per verificare di persona i danni del Maltempo. Ci sono – ha aggiunto – gravi danni alle infrastrutture, ma per fortuna non ne sono stati ...

Maltempo Sicilia : disastro nel Ragusano - approvata dichiarazione dello stato di calamità : La Giunta comunale di Pozzallo ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità relativa alla richiesta di risarcimento dei danni causati dal Maltempo lo scorso 25 ottobre. Le intense precipitazioni “hanno messo a dura prova la tenuta delle strutture pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profusi dal personale di Protezione civile, dagli operai e dai tecnici del Comune, ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Maltempo - dopo il disastro una tregua : e torna il caldo : Una tregua al Maltempo che, dall’inizio della settimana, ha colpito soprattutto il Nord Ovest. Oggi l’alta pressione migliora le condizioni atmosferiche su tutta l’Italia: pure se sul Piemonte e in Valle D’Aosta, anche nel pomeriggio, continuerà a piovere, altrove si potrà godere del sole e di un caldo anomalo per il periodo. Tornerà (per un paio di giorni) il bel tempo anche in Liguria e in Lombardia. Anche domani, mercoledì, la situazione sarà ...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...