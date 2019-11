Maltempo | Coldiretti | sei nubifragi al giorno a novembre

Maltempo - Coldiretti : bilancio danni nei campi - persi milioni di euro : milioni di euro di danni nelle campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con piante sradicate, serre divelte, ortaggi distrutti e frutteti affogati anche dall’acqua del mare sulle isole attorno a Venezia. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Veneto alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata alla Campania e ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a ...

Maltempo - Coldiretti : 4 nubifragi al giorno in questo autunno pazzo : Dall’inizio dell’autunno si contano 4 nubifragi al giorno con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di Maltempo da nord a sud della Penisola. Un autunno pazzo – continua la Coldiretti – caratterizzato all’inizio da temperature bollenti senza la caduta delle foglie perché le piante con il caldo non entrano nella fase di riposo ...

Maltempo - Coldiretti : “Chiude la vendemmia - addio a 1 bottiglia su 5” : Con l’arrivo del Maltempo si conclude la vendemmia 2019 che per effetto del clima anomalo registra un taglio della produzione del 20% rispetto allo scorso anno, che significa addio ad una bottiglia di vino made in Italy su cinque, anche se l’Italia mantiene comunque il primato mondiale tra i produttori. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti presentato per la Giornata del Ringraziamento festeggiata a partire dal week end di San Martino ...

Maltempo - Coldiretti : 9 comuni su 10 a rischio frane o alluvioni : Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra (3) : (Adnkronos) - “Nelle aree colpite si sta facendo largo l’idea di gestire i territori con un vero e proprio piano regolatore verde – aggiunge il presidente Cerantola – che garantisca l’ambiente, valorizzi nuove attività agricole dove possibile e risponda alle esigenze di rifornimento della filiera su

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra (2) : (Adnkronos) - “Al danno ambientale si aggiunge quello economico – sottolinea il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – con importanti ripercussioni sull’intera filiera del legno e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco, in aree spesso a rischio spopolamento

Maltempo : Coldiretti Vicenza - a un anno da Vaia 6 alberi su 10 ancora a terra : Vicenza, 28 ott. (Adnkronos) - Sei alberi su dieci sono ancora a terra ad un anno dalla tempesta Vaia che, con piogge e raffiche di vento ha colpito la montagna vicentina ed altri territori del Nord Italia, provocando la strage di circa 14 milioni di piante su una superficie di oltre 41mila ettari.