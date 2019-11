Maltempo Belluno | Misurina isolata | allarme e pericolo valanghe

Maltempo Veneto : la Provincia di Belluno attiva la struttura della Protezione civile : La Provincia di Belluno sta attivando la struttura operativa della Protezione civile per fronteggiare il Maltempo. “Come un anno fa, con la tempesta Vaia, il personale e i tecnici della Provincia sono pronti ad affrontare il prossimo episodio di Maltempo, che dall’Arpav ci segnalano come particolarmente importante, ma che speriamo non sia neanche paragonabile a quello dell’ottobre 2018”, afferma il consigliere Provinciale ...

Maltempo : Prefetto Belluno - obbligo di gomme da neve o catene a bordo : Belluno, 11 nov. (Adnkronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso con il quale segnala, tra l’altro, che, da domani, martedì 12 novembre sarà coperto con precipitazioni deboli al mattino, in intensificazione al pomeriggio, anche forti alla sera/notte, con neve in calo da 1400/1800 m a 1000/1200 su Dolomiti e a 1300/1400 m su Prealpi. Mercoledì neve forte nella notte in calo a 700/1100 m, ...

