Maltempo | ancora temporali e venti di burrasca | nuova allerta meteo

Maltempo Alto Adige : ancora in 2.000 senza corrente : “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire alla popolazione il maggior livello di sicurezza”. Con queste parole l’assessore alla protezione civile, Arnold Schuler, commenta l’esito del vertice di questo pomeriggio (14 novembre) della Centrale operativa provinciale presso l’Agenzia della Protezione civile. Dopo aver preso atto dello stato di pre-allarme (bravo – arancione) come annunciato nel primo ...

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Maltempo Trentino - domani scuole chiuse a Brunico : ancora problemi di luce : L’ energia elettrica a Brunico e dintorni non è stabile. Il consumo deve essere ridotto al minimo: è questo l’appello dei vigili del fuoco della cittadina altoatesina. A Brunico domani venerdì le scuole e gli asili rimarranno chiusi. Si’ avverra’ così, almeno per Brunico, la fake news che circolava sui social media della chiusura delle scuole domani in tutta la val Pusteria. Il blackout, che con brevi interruzioni dura ...

Maltempo Trentino : ancora 4.400 le utenze prive di energia elettrica : Attualmente sono ancora 4.400 le utenze della rete Edyna prive di energia elettrica. Grazie alle operazioni in corso, in cui sono impegnate circa 300 persone di Edyna e Terna, si conta di rialimentare le utenze colpite dal disservizio nella giornata di oggi. La societa’ di distribuzione altoatesina e’ anche riuscita nella nottata di ieri a ripristinare la fornitura di energia elettrica a Brunico, San Lorenzo di Sebato e gran parte ...

Napoli senza manutenzione : ancora una volta è disastro Maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...

Previsioni meteo 14 novembre : nuova perturbazione in arrivo - ancora Maltempo in tutta Italia : Tra domani e venerdì il paese verrà investito da una nuova perturbazione, la sesta del mese di novembre, responsabile di una nuova fase perturbata: piogge intense cadranno nelle regioni settentrionali, la Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di domani. Temperature in calo.Continua a leggere

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Previsioni meteo : non e' finita - al centro-nord Maltempo ancora piu' forte in arrivo : Neanche il tempo di tirare il fiato per l'attenuazione del ciclone mediterraneo che ha causato danni ingenti su vasta scala, soprattutto al centro-sud, che una nuova ondata di maltempo si appresta a...

Maltempo Sicilia : ancora allerta gialla a Palermo : Nuova allerta meteo codice giallo a Palermo: la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un nuovo avviso, per il terzo giorno consecutivo, per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora allerta gialla a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo sull'Italia - freddo al Nord : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di spiccata instabilità atmosferica, in particolar modo al centro-sud e al Nord-Est (nella prima parte del giorno). Previsto un netto calo termico...

Previsioni meteo 11 novembre - ancora Maltempo : piogge e temporali in tutta Italia : Le Previsioni meteo per lunedì 11 novembre evidenziano una prosecuzione del maltempo su quasi tutto il Paese, con piogge e temporali diffusi dal Nord al Sud. Proprio il Mezzogiorno sarà particolarmente colpito da fenomeni temporaleschi e da vento forte, con un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile che riguarderà soprattutto Sicilia, Calabria e Basilicata.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : ancora Maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora Maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Ancora allerta meteo in Campania : anche domani il Maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...