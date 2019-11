Maltempo | altra giornata da bollino rosso sull’Italia | allerta su Veneto e altre 5 regioni

Maltempo per un'altra settimana su tutta l'Italia : Il mese di novembre sta mostrando la dura faccia dell'autunno. Già dal 1 novembre il Maltempo ha cominciato ad interessare molte regioni, ora piogge, temporali e purtroppo nubifragi non molleranno la presa almeno per altri sette giorni. Già da oggi, 5 novembre, il tempo sarà di nuovo in peggioramento a causa dell'arrivo di una prima perturbazione che dispenserà rovesci e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche ...