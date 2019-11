Maltempo | allerta in Piemonte | 7mila utenze senza energia fino a domani

Maltempo - ancora temporali e venti di burrasca : nuova allerta meteo : allerta rossa sul Veneto, allerta arancione su Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise

Maltempo - allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo : serio pericolo di esondazioni : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, ...

Maltempo : allerta per neve e valanghe in Trentino Alto Adige : A causa delle intense precipitazioni in Trentino la Protezione civile ha emesso l’allerta ordinaria (gialla): sono attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all’azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il ...

Maltempo : altra giornata da bollino rosso sull’Italia - allerta su Veneto e altre 5 regioni : Roma – Una nuova ampia saccatura atlantica, ha raggiunto ieri il nostro paese, portando condizioni di generale Maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione oggi alle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, rinforzo della ventilazione meridionale e nevicate abbondanti, anche a quote basse sul nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

Maltempo - in Veneto è allerta meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Maltempo - scuole chiuse venerdì 15 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 15 novembre, per Maltempo? A causa dei temporali di forte intensità in arrivo sull'Italia del Centro-Nord molti comuni hanno già fatto sapere che saranno sospese le lezioni per l'allerta meteo soprattutto in Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria: ecco l'elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

Maltempo - allerta a Genova : chiusi parchi - cimiteri e accessi al mare : Il Comune di Genova, a seguito dell’avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede vento di burrasca forte e mareggiate intense per la giornata di oggi, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i giardini, i parchi storici e i cimiteri ed il divieto di transito ai motocicli e ai mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro, che collega il ponente al levante ...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo su gran parte d'Italia domani : Nella giornata di domani una perturbazione di origine atlantica porterà forte maltempo sull'Italia centro-settentrionale. Previsti fenomeni anche a carattere di nubifragio. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme Maltempo e acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Maltempo - temporali e neve sull’Italia. Allerta meteo : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non dà ancora tregua: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per oggi Allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Basilicata. Nel pomeriggio alto rischio di forti piogge, temporali ma anche nevicate su molte regioni del Paese.Continua a leggere

Allerta Meteo - stasera inizia la prima grande NEVICATA della stagione al Nord : Maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia già flagellata dal Ciclone Mediterraneo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione in molte zone del Sud e la tragedia dell’acqua alta a Venezia. Dopo una breve pausa, la nuova ondata di maltempo inizierà dal pomeriggio di oggi, Giovedì 14 Novembre, a partire dal Nord/Ovest. Intanto è una notte molto fredda al Nord, con le prime gelate ...