Mafia | processo Borsellino Quater | ergastolo ai due boss | condannati falsi pentiti

Mafia : Borsellino 'quater' - tra colpi di scena e rivelazioni prosegue processo sul depistaggio : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Continui colpi di scena, rivelazioni, passi indietro. E persino la trasmissione di atti alla procura per una eventuale incriminazione di un poliziotto per le dichiarazioni rese in aula. E' tutto questo il processo sul depistaggio sulle indagini che seguirono la strage

AntiMafia - Csm si divide sulle nomine : alla fine passa Nico Gozzo. Fu pm del processo Dell’Utri e del depistaggio Borsellino : La procura nazionale Antimafia ha tre nuovi sostituti: sono DomeNico Gozzo, sostituto procuratore generale a Palermo, Giuseppe Gatti, pm a Bari, e Roberto Maria Sparagna, pm a Torino. Li ha nominati il Consiglio superiore della magistratura, che però si è diviso di nuovo come già era successo per il nuovo procuratore generale della Cassazione. E a sorpresa è spuntato il nome di Gozzo, già pm a Palermo, dove tra le altre cose ha rappresentato la ...

Processo Stato-Mafia - Berlusconi non testimonia per Dell’Utri : «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere» : Controlli di sicurezza serrati all’aula bunker del carcere Ucciardone per la deposizione in appello dell’ex premier come teste assistito. La pratica sbrigata con poche parole. Una scelta clamorosa e non gradita dai legali dell’«amico politico»

