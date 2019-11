Mafia | legale processo depistaggio Borsellino | ' ancora troppi non vogliono dire verità'

Sentenza su ergastolo - Salvatore Borsellino : “Un regalo alla Mafia ”. Il legale di Provenzano : “Decisione giusta” : La decisione della Grande Chambre sull’ ergastolo ostativo non poteva che scatenare commenti durissimi se si pensa che le mafie hanno ucciso migliaia di volte e in ogni modo, hanno infiltrato le istituzioni. I fratelli dei magistrati uccisi nelle stragi del 1992 si dicono preoccupati insieme a un lungo elenco di persone che hanno fatto della lotta alla mafia un impegno civile e professionale. “Desta preoccupazione la Sentenza della ...

Mafia - 70 arresti tra Gela e Brescia contro la Stidda. “Al Nord metamorfosi evolutiva con infiltrazioni nell’economia legale” : Cinquecento uomini armati erano pronti a scatenare una nuova guerra di Mafia . È quanto ritiene di aver accertato la Polizia nell’indagine contro la Stidda di Gela che ha portato questa mattina a 70 arresti e sequestri per 35 milioni di euro. La cosca, stando alle intercettazioni, aveva una potenzialità “militare” costituita, appunto, da 500 persone. “Cinquecento leoni”, come si chiamavano tra di loro durante le telefonate ...

Mafia : legale figli Borsellino - 'perché Giammanco non è mai stato sentito dagli inquirenti?' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Ci siamo sempre chiesti come famiglia perché il procuratore Giammanco non venne mai sentito dagli i inquirenti". Così, nel suo intervento, l'avvocato Vincenzo Greco, legale della famiglia Borsellino, nel corso delle conclusioni delle parti civili nell'ambito del proce