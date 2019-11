Mafia : Fiammetta Borsellino - 'sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile' (2) : (Adnkronos) - Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi coll

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘frustrante che uomini Stato furono funzionali a depistaggio’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) “Lo abbiamo ben chiaro che c’è Stato il depistaggio ma è frustrante dovere constatare che tutte le anomalie che sono state portate avanti dagli uomini delle istituzioni e che sono stati funzionali al depistaggio, oggi non sono chiarite. O, comunque, sono stati avviati dei procedimenti. Auspichiamo che si possa andare più a fondo”. Così, all’Adnkronos, ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile’ (2) : (Adnkronos) – Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi colleghi indagati per depistaggio. “Doveva produrre atti e lavorare invece aveva altro da fare – dice oggi Fiammetta ...