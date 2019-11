Mafia | famiglia Borsellino | ‘confermato il più grande depistaggio della storia | molta

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – “A nome dell’intera, anche di Agnese che non c’è più, non posso che essere contentoconfermasentenza di appello del processoquater che ha confermato le condanne del primo grado, ma non nascondo anche la mia amarezza”. A parlare con l’Adnkronos è Fabio Trizzino, marito di Lucia, che è anche avvocato di parte civile del processo. Trizzino ha assistito “emozionato” come ha detto lui al momentosentenza. “Quello che rimane oggi è che abbiamo un’altra istanza di merito che ci dice che nell’ambito dei processiuno e bis si è realizzato il più gravegiudiziaria italiana”, dice Trizzino. “E’ qualcosa che ci avvicina alla verità – dice ancora – vorrei rammentare ...

fattoquotidiano : LE ARMI 'LEGALI' UCCIDONO PIÙ DELLA MAFIA “Le più usate per omicidi in casa” - AndreaMarano11 : RT @EPalazzotto: L’attentato alla pizzeria della famiglia #Impastato è un campanello d’allarme che non va sottovalutato. La #Mafia si riorg… - Borderline_24 : #Mafia, boss di Altamura costrinse imprenditore rivale in amore a tagliarsi le vene: fu salvato dalla famiglia… -