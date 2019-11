Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ricavi ...

Mafia : depistaggio Borsellino - Dia - 'ecco a chi telefonava ex pentito Scarantino' (2) : (Adnkronos) - Verosimilmente. E' intorno a questo avverbio che ruotano le novità emerse intorno ai depistaggi su processo Borsellino. Ed è attorno ?"all'utenza 0934/599051, che risulta essere stata chiamata da Scarantino numerose volte, quasi tutte senza risposta, stando alla consultazione del brogl

Mafia : depistaggio Borsellino - Dia - 'ecco a chi telefonava ex pentito Scarantino' : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Erano "verosimilmente" i magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia i destinatari delle telefonate fatte dall'ex pentito Vincenzo Scarantino, nel periodo compreso tra il 7 febbraio a 27 giugno 1995, mentre si trovava a San Bartolomeo al

Mafia : Pignatone - ‘in Italia norme avanguardia ma si pensi a piccoli miglioramenti’ : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - "Nella lotta alla Mafia serve una repressione continua ed efficace nel rispetto dei principi costituzionali e qui l'apparato normativo Italiano è all'avanguardia nel mondo. Si può sempre pensare a qualche piccolo miglioramento, ma la sostanza è rappresentata dalle leggi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Novembre : L’ex portaborse della neo-renziana – Preso infiltrato della Mafia in Parlamento : Palermo “Falcone e Borsellino morti in un incidente sul lavoro” Fermato Antonello Nicosia, ex collaboratore della deputata di Italia Viva Occhionero, accusato di mafia con il boss Dimino: 5 in cella di Saul Caia Senza filtro di Marco Travaglio Il boss latitante Matteo Messina Denaro, per lui, è “il primo ministro”. Invece i giudici Falcone e Borsellino sono morti in “un incidente sul lavoro” e dedicare loro l’aeroporto di Palermo è ...

Berlusconi e la Mafia - per Forza Italia è vietato parlare delle sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo che parla di Dell’Utri mediatore per i boss : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato ...

CAPITANO ULTIMO/ "I permessi premio ai boss di Mafia? Chiediamo scusa alle vittime" : CAPITANO ULTIMO a Storie Italiane commenta la decisione dei permessi premio per i boss della mafia, come ordinato dall'Unione Europea

Mafia - il direttore della Dia : “A Milano la ‘ndrangheta ricicla milioni coi ristoranti. Anche la Toscana è a rischio infiltrazione” : A Milano continuano ad aprire nuovi ristoranti, nonostante rimangano vuoti. Il motivo? Servono a riciclare i soldi della ‘ndrangheta. Lo ha spiegato Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa AntiMafia, intervenendo alla cerimonia per la firma di un protocollo contro le infiltrazioni mafiose a Firenze. “Questa benedetta linea della palma, che Sciascia nel ’61 descrive dicendo che è oltre Roma, io l’ho vista ...

Mafia : 21 anni fa omicidio Mico Geraci - sindaco Palermo 'attendiamo nomi sicari' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Ancora una volta vogliamo rinnovare la memoria di Mico Geraci, uno dei tanti sindacalisti che persero la vita per affermare i diritti dei lavoratori e la legalità di un territorio dove la Mafia si mescolava con politica, affari e perversione, anche istituzionale. La ma

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla Mafia” : così i migranti in Libia chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Mafia - blitz di polizia e Gdf contro la Stidda di Gela : i suoi tentacoli fino in Lombardia : Il quartier generale della cosca mafiosa a Brescia. Una settantina di arresti e 35 milioni di beni sequestrati. L'organizzazione mafiosa ha pesantemente inquinato diversi settori economiciattraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittiziper decine di milioni di euro

