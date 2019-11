Mafia : Contrada - 'investigatori impreparati per stragi '92 - Tinebra mi chiamò per un aiuto' (2) : (Adnkronos) - "Nel corso dell'incontro con Tinebra gli espressi la mia opinione sulla strage e gli dissi che a Palermo, negli ultimi 20-30 anni, tutti i delitti e le stragi avvenute con esplosivi facevano capo alla famiglia Madonia. Cioè dagli anni Settanta in poi. Parlavo della esperienza professio

Mafia : Contrada - 'investigatori impreparati per stragi '92 - Tinebra mi chiamò per un aiuto' : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Gli investigatori a cui furono affidate le indagini sulle stragi mafiose del 1992 non erano "sufficientemente preparati" perché "non avevano una particolare conoscenza del fenomeno mafioso". Mentre sui magistrati che coordinarono quelle in

Mafia : Contrada - ‘investigatori impreparati per stragi ’92 - Tinebra mi chiamò per un aiuto’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Gli investigatori a cui furono affidate le indagini sulle stragi mafiose del 1992 non erano “sufficientemente preparati” perché “non avevano una particolare conoscenza del fenomeno mafioso”. Mentre sui magistrati che coordinarono quelle indagini “preferisco non esprimere la mia opinione”. Bruno Contrada, 88 anni compiuti, non ...

Mafia : Contrada - ‘investigatori impreparati per stragi ’92 - Tinebra mi chiamò per un aiuto’ (3) : (Adnkronos) – E ribadisce ancora: “Per quanto mi risulta, avendo fatto 20 anni di Polizia giudiziara, dal 1962 al 1982, di cui 14 anni alla Mobile e 6 alla Criminalpol, non mi risulta che il gruppo investigativo cosiddetto ‘Falcone e Borsellino’ a cui furono delegate dall’autorità giudiziaria le indagini sulla strage avesse una particolare conoscenza del fenomeno mafioso specificato palermitano. Questo lo ...