Mafia | confisca da 20 milioni di euro per Vetrano il re dei surgelati

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione, presieduto da Raffaele ...

Mafia - confisca da 20 mln a imprenditore : 8.01 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Palermo ha confiscato aziende, beni immobili e conti correnti che erano stati sequestrati nel 2013, riconducibili all'imprenditore 48enne Salvatore Vetrano. Il valore del patrimonio confiscato ammonta a 20 mln di euro. Secondo gli inquirenti, Vetrano sarebbe legato alla Mafia corleonese. Secondo diversi pentiti, il suo patrimonio è stato realizzato grazie all'appoggio e al sostegno di Cosa ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore 'vicino a Cosa nostra' : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore p

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ricavi ...

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – La Dia di Palermo ha eseguito una confisca per un valore di 20 milioni di euro di aziende, beni immobili e conti correnti, già sottoposti a sequestro tra il 2013 ed il 2014, su proposta del Direttore della Dia, nei confronti di Salvatore Vetrano, 48enne, imprenditore palermitano. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione, presieduto da Raffaele ...

Mafia - confisca beni 32mln a ristoratore : 10.40 confiscato un patrimonio del valore di 32 mln a un imprenditore del messinese ritenuto appartenente al clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento di confisca è eseguito dalla Dia di Messina. L'imprenditore Pietro Nicola Mazzagatti, detenuto nel carcere di Viterbo al 41 bis, grazie ai legami con il clan, nel tempo era riuscito ad acquisire il monopolio delle attività di ristorazione e catering a Santa Lucia del Mela, nel ...

Mafia : a Cinisi nasce la 'Casa dei giovani' in un bene confiscato : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Un centro aggregativo per ragazzi in un bene confiscato alla Mafia. nasce a Cinisi, in provincia di Palermo, la 'Casa dei giovani', progetto in rete tra il Comune, l’associazione Solidanime e l’associazione Attivamente onlus, e finanziato dall’assessorato regionale all

Mafia : Cgil - 'beni confiscati - serve manutenzione del sistema' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Una "manutenzione per l’intero sistema che opera nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, a partire dall’implementazione degli strumenti del nuovo codice antiMafia". E' la richiesta avanzata dalla Cgil pronta anche a promuovere "un’azione di mobilitazione per

Manovra - salta la confisca a evasori come per la Mafia. Iva al 22% sulle scuole guida : Luce verde alla Manovra, salvo intese. «La Manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo...

Mafia - clienti intimoriti e l’amministratore giudiziario “sconosciuto” : così il figlio del boss continuava a gestire le società confiscate : La ditta era sequestrata per Mafia ma il figlio del boss continuava a trattare con i commercianti che provavano “forti timori”. Tutto sotto la vigilanza dell’amministratore giudiziario che “in evidente disprezzo delle più elementari regole” si “appropriava, senza alcun titolo, in assenza di qualsiasi autorizzazione, di somme dalle imprese amministrate”. Per questo la Dda di Palermo aveva chiesto l’arresto in carcere del commercialista Maurizio ...