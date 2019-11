Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ildel Ugoall’Adnkronos la sua volontà di dire addio Movimento 5 stelle: “A questo punto per me abbandonare il Movimento diventa”, ha accusato il parlamentare., avvocato e professore ordinario di Diritto civile, ha spiegato che non voterà la prima legge di bilancio del governo giallorosso perchéall’istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca, prevista dalla manovra: “Vuol dire assoggettare la ricerca italiana a un controllo politico. Per me è aberrante. È una cosa che io non avrei mai voluto trovare in legge di bilancio, è la negazione di quello che c’eravamo promessi. Allo stato, non voto la manovra”, ha detto all’Adnkronos. “Se passo alla Lega? Non rispondo a questa domanda”, ha tagliato corto il. L’uscita dal gruppo “potrebbe accadere” molto ...

erregi69 : M5s, il senatore Grassi annuncia l’addio: “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia per la ricerca, non… - Noovyis : (M5s, il senatore Grassi annuncia l’addio: “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia per la ricerca, no… - TutteLeNotizie : M5s, il senatore Grassi annuncia l’addio: “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad… -