Luigi Di Maio | 5 Stelle verso la resa | Il secondo mandato Crisi di governo

Luigi Di Maio : "Chi rema contro M5s può anche andarsene" : “Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell’Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà”. Così il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora “per cambiare il Paese” e “a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente”.“Sapevamo bene che sarebbe potuto ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Luigi Di Maio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 15 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. venerdì 15 novembre alle 22.45 l’ospite in studio sarà il ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Si discuterà della questione rovente dell’Ex Ilva con l’incontro tra governo, sindacati e i vertici di Arcelor Mittal. Una vertenza che da giorni sta tenendo col ...

Luigi Di Maio - maxi-stipendi agli otto amici con lui alla Farnesina : una vergogna svelata : Chi trova un amico trova un tesoro. Lo sanno bene i fedelissimi di Luigi Di Maio che con lui al governo hanno avuto solo da guadagnarci. Il trasloco dal Ministero dello Sviluppo economico alla Farnesina non ha fatto perdere al capo politico del Movimento 5 Stelle le buone abitudini. Secondo un'inchi

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaperto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Luigi Di Maio evoca la crisi di governo sull'Ilva : Giuseppe Conte ha i giorni contati? : Il Movimento 5 stelle naviga a vista sull'emergenza Ilva. Anzi: il suo leader, Luigi Di Maio, ha aperto ad un'eventuale crisi di governo, qualora il Parlamento dovesse votare per il ripristino dello scudo penale. È l'indiscrezione sostenuta dal Corriere della Sera, le cui fonti interne rivelano che

Ex Ilva - Luigi Di Maio : “Lo Stato impugnerà l’atto con cui Arcelor Mittal se ne sta andando” : “Con Arcelor Mittal abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato”. Luigi Di Maio lo chiarisce ai microfoni di di Radio 24 intervenendo sul dossier ex Ilva dopo la decisione del gruppo di lasciare lo stabilimento di Taranto. “Se hanno delle difficoltà sul numero di tonnellate da produrre ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme – continua il ministro degli Esteri – ma ...

Luigi Di Maio è pronto ad aprire una crisi di governo sullo scudo penale ad Arcelor Mittal : Nella riunione fra i alcuni parlamentari pentastellati sul caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, Luigi Di Maio avrebbe aperto esplicitamente alla crisi di governo sul tema della reintroduzione dello scudo penale per il colosso dell'acciaio: ""Se venisse messo un emendamento che introduce lo scudo e fosse posta la fiducia, sarebbe un problema enorme per la maggioranza. Il governo rischierebbe".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Mario Draghi Presidente della Repubblica? Non tiriamo la giacca a Mattarella” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Fuori dal coro' commenta l'ipotesi che l'ex governatore della Bce Mario Draghi possa essere eletto al Quirinale nel 2022: "Non mi sbilancio: abbiamo ancora un capo dello Stato nel pieno esercizio delle sue funzioni, e sarebbe come tirare la giacca a Mattarella".Continua a leggere

Michele Giarrusso cancella Luigi Di Maio : "C'è la fila per cacciarlo dal M5s" : Michele Giarrusso, senatore dei 5 Stelle, intervistato da Affaritaliani.it spiega che: "Renzi il vero problema dell'Italia e che nell'M5S, c'è la fila per cacciare Di Maio". Alla domanda sulla notizia dell'emendamento di Italia Viva che ripristina per l'Ilva lo scudo penale, Giarrusso risponde: "Ren

Ilva - Mario Lavia a Coffee Break : "Luigi Di Maio non è credibile - non riesce neanche a dirigere i suoi" : Giuseppe Conte nel caos ArcelorMittal ci ha messo la faccia. Parola di Mario Lavia che, alle telecamere di Coffee Break, ha denunciato "un governo privo di linea politica". Per non parlare di Luigi Di Maio che sulla questione ex Ilva si è mostrato per quello che è: "Aveva detto che il problema era r

Alessandra Ghisleri e i sondaggisti contro Luigi Di Maio : "Che errore non correre in Emilia Romagna" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle stanno pensando seriamente di non presentarsi alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Un grosso "errore", secondo i sondaggisti. Una scelta che avrà delle pesanti conseguenze. "I flussi ci dicono che i 5S, alle elezioni umbre, hanno subito una visibilissima f

Vittorio Feltri ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro : l'incrocio pericoloso per Luigi Di Maio : Fuori Dal coro riscuote sempre più successo. Il programma di Mario Giordano non viene premiato solo per "l'insolito format", ma anche per gli ospiti che ad ogni puntata propone. Domani, martedì 12 novembre in prima serata su Rete 4, ci sarà niente di meno che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Luigi Di Maio domani a Unomattina (Anteprima Blogo) : Parte domani, subito dopo l'edizione delle ore 8 del Tg1, uno spazio all'interno di Unomattina in cui verranno intervistati tutti i leader dei principali partiti italiani. Ospite della puntata di domani mattina, lunedì 11 novembre 2019, il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio.Il ministro degli affari esteri si sottoporrà ad una lunga intervista che occuperà tutto il blocco 8:35-9:00 dello storico contenitore del mattino. Lo spazio è ...

M5s - la Carbonari scarica Luigi Di Maio : "A braccetto con un sistema marcio" - lascia il partito : La caduta delle Cinque Stelle è continua, incessante, drammatica per Luigi Di Maio. Il capetto politico, ora, deve fare i conti con una nuova uscita di scena: si tratta di quella di Maria Grazia Carbonari, consigliere regionale in Umbria nella passata legislatura e capolista M5s all'ultima tornata e