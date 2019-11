Lucia Borgonzoni smaschera il gioco sporco di Bonaccini | Si vergogna di Zingaretti

Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni al PalaDozza : "Ci prendiamo prima l'Emilia - poi tutta Italia" : Prove tecniche di ritorno al governo per la Lega e Matteo Salvini dal PalaDozza gremito, tra le bandiere del Carroccio e i cappellini per Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra in Emilia Romagna al voto del 26 gennaio. L’evento principale della Lega a Bologna vede sul palco tutti i governatori

Lucia Borgonzoni al PalaDozza - il clamoroso abbraccio del popolo leghista : il video che spaventa il Pd : Immagini che arrivano dal PalaDozza, Bologna. L'occasione è la festa della Lega per lanciare, anzi rafforzare, la candidatura di Lucia Borgonzoni come presidente dell'Emilia Romagna. Presente, ovviamente, Matteo Salvini, che sa benissimo come dalla eventuale vittoria nella roccaforte rossa possa arr

Sondaggio di Tecnè - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : i clamorosi numeri delle Regionali : Lucia Borgonzoni segue con il fiato sul collo Stefano Bonaccini. In vista delle Regionali in Emilia-Romagna il governatore uscente è vicino a vedersi sottrarre la roccaforte scarlatta. Quella che sembrava solo un'ipotesi viene suffragata dai sondaggi. I numeri di Tecnè elaborati per Quarta Repubblic

Lucia Borgonzoni fa paura a Bonaccini - la lista dei sindaci sostenitori del Pd taroccata : clamorosa denuncia : In Emilia Romagna il Pd e il governatore uscente Stefano Bonaccini evidentemente sentono il fiato sul collo di Lucia Borgonzoni e della Lega. Il rischio di ribaltone alle regionali del 26 gennaio prossimo è talmente alto da costringere il centrosinistra a inserire nella lista dei sostenitori del gov

Lucia Borgonzoni a Maria Latella - appello agli elettori di sinistra : "Cos'è la Lega oggi" : Siamo in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna, il decisivo appuntamento elettorale del prossimo gennaio. E a suonare la carica, ospite a L'intervista di Maria Latella su SkyTg24, è la candidata del centrodestra unito, la leghista Lucia Borgonzoni. La quale, in occasione del 30esimo anniver

Lucia Borgonzoni - viaggio romano molto sospetto : con chi ha parlato della "squadra di governo" : Una "pizzata" misteriosa per Lucia Borgonzoni. Il Tempo ha pizzicato la candidata governatrice di Matteo Salvini e della Lega alla regione Emilia Romagna in un ristorante di Roma, con una significativa compagnia. Insieme a lei, scrive il quotidiano romano, c'era "un gruppetto di deputati del Carrocc

Lucia Borgonzoni verso la vittoria in Emilia-Romagna : perché è"l'oro nascosto di Salvini" : Lucia Borgonzoni è la sorridente favilla del maglio leghista che vuole abbattersi su quel che resta dell' Emilia rossa (la Romagna si dà ormai per espugnata), conquistare in un colpo solo la Regione e sbaraccare l' equivoco governo demostellato asserragliato nei Palazzi romani da settembre. Ufficial

Lucia Borgonzoni incubo di Bersani : "Chiudiamo bottega" - la premonizione sull'Emilia Romagna. Sinistra addio? : "La gara è dura". L'incubo Emilia Romagna agita i sonni di Pier Luigi Bersani. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente di Articolo 1 ed ex segretario del Pd non nasconde i rischi di un clamoroso trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata governatrice della Lega e di Matteo Salvini, alle regi

Lucia Borgonzoni avverte il Pd : "Faccia tutti i giochi che vuole - non ci può battere" : Lucia Borgonzoni, senatrice leghista e candidata in Emilia-Romagna del centrodestra, in una intervista alla Stampa del 30 ottobre afferma che nella sua Regione la battaglia elettorale è tutta in salita. Tuttavia è convinta che la partita è aperta e "il nostro leader in campo Matteo Salvini farà la d

Lucia Borgonzoni - sondaggi ed "effetto traino" : "Perché in Emilia l'asse Pd-M5s non reggerà" : Sarà "effetto traino". Lucia Borgonzoni crede nell'impresa: sondaggi alla mano, la Lega può espugnare la roccaforte rossa Umbria, piegando l'alleanza Pd-M5s alle regionali del 27 ottobre. A quel punto, spiega la candidata di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, la vittoria sarà un volano

Lucia Borgonzoni a Libero : "Vinco in Emilia Romagna - poi rivoluzione a Roma. Bonaccini copia le proposte" : «È stata Pontida a farmi innamorare della Lega. Mi ci portò per la prima volta nel '92 mamma, che allora era dirigente locale del partito. Ricordo che il giorno prima del comizio di Bossi i parlamentari montavano il palco assieme ai militanti, ne rimasi colpita. Non c' è mai stata distanza tra polit

Lucia Borgonzoni - sondaggi riservati : "Siamo davanti in Emilia - se vinciamo scossone fortissimo a Roma" : "Non è semplice, ma per i sondaggi il centrodestra è in vantaggio". Lucia Borgonzoni, intervistata dal Quotidiano nazionale, rilancia le ambizioni della Lega per le Regionali in Emilia Romagna. Le rilevazioni in suo possesso, dunque, sarebbero in controtendenza rispetto a quelle che assegnano i favo

Lucia Borgonzoni - retroscena dal vertice tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia

PiazzaPulita - Lucia Borgonzoni replica a Corrado Formigli : "Le spiego perché gli italiani non sono razzisti" : A PiazzaPulita di Corrado Formigli non ci andrà Matteo Salvini, ma a tenere alta la bandiera della Lega ci pensa Lucia Borgonzoni, presente in studio nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Si parla di ius culturae e cittadinanza agli immigrati, provvedimento sostenuto senza indugi da Formig