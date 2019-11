LIVE Nadal-Tsitsipas | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 6-5 | Rafa conquista almeno il tie-break

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5chiude il game con un ace di seconda. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di. 30-15 Lungo il rovescio del greco. 15-15spinge con il rovescio e alla finemette in corridoio il dritto. 5-5 Ancora un game a zero per. 40-0 Errore di. 30-0 Due prime vincenti di. 5-4tiene la battuta ed oraserve per restare nel primo set. 40-15 In corridoio il dritto del greco. 15-15si salva a rete esbaglia il passante. 4-4 Il greco spinge con il dritto esbaglia. A-40chiude benissimo a rete. 40-40 Brutto errore di rovescio del greco. 30-30sbaglia di dritto. 15-30 Errore di. 15-15 Ancorasfonda con il dritto e chiude a rete. 15-0 Ace di. 4-3 Ennesimo game a zero nella partita. 40-0 Ancorafa punto con la ...

zazoomnews : LIVE Nadal-Tsitsipas Atp Finals 2019 in DIRETTA: spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale -… - zazoomblog : LIVE Nadal-Tsitsipas Atp Finals 2019 in DIRETTA: spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale -… - Matt_Orlandi : LIVE #Nadal - #Tsitsipas, diretta e risultato in tempo reale #AtpFinals Londra 2019: inizio ore 15.00 @_SuperNews_ -