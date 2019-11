LIVE MotoGP | GP Valencia 2019 in DIRETTA | vola Quartararo Valentino Rossi tranquillizza

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo precede Vinales. Valentino Rossi : “Ho ampi margini di miglioramento” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Valencia 2019 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 VIDEO: LA CADUTA DI Valentino Rossi NELLE FP1 VIDEO IN FIAMME LA DUCATI DI MICHELE PIRRO VIDEO DALL’IGNA: “DIFFICILE CHE LORENZO TORNI IN MotoGP” LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO3 LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO2 Valentino Rossi SU JORGE LORENZO: “SAREBBE UN OTTIMO COLLAUDATORE IN YAMAHA” VIDEO ...

MotoGp - Viñales si nasconde : “siamo ad un buon LIVEllo - ma non mi sento al massimo per il time attack” : Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di prove libere, utile per prepararsi alla qualifica di domani Reduce dalla vittoria ottenuta in Malesia, Maverick Viñales ha cominciato con il sorriso il fine settimana di Valencia. Lo spagnolo della Yamaha ha completato in maniera egregia le prime due sessioni di prove libere, chiudendo al secondo posto nel pomeriggio alle spalle di Quartararo. AFP/LaPresse Interrogato nel post FP2, ...

Sky Sport MotoGP - Diretta GP Valencia (14 - 17 Novembre). LIVE su TV8 : Motomondiale a Valencia per il gran finale di questo 2019. A Sepang è stato assegnato anche l'ultimo Mondiale ancora in palio, quello della Moto2, vinto da Alex Marquez. Sul circuito Ricardo Tormo calcoli e strategie potranno lasciare spazio allo spettacolo. Il primo colpo di scena è arrivato da una conferenza straordinaria giovedì: Lorenzo ha annunciato il ritiro, quella...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Yamaha scatenata - ma che fatica per Valentino Rossi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di Valencia. A domani con FP3, FP4 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata 14.59 Anche la FP2 mette in mostra una ottima Yamaha con Marquez a breve distanza. Rossi chiude solamente 14esimo con una caduta per ogni sessione. Dovizioso si mette in nona posizione senza brillare. 14.57 RIEPILOGO TEMPI ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo precede Vinales - cade ancora Valentino Rossi ed è fuori dalla top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di Valencia. A domani con FP3, FP4 e qualifiche. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata 14.59 Anche la FP2 mette in mostra una ottima Yamaha con Marquez a breve distanza. Rossi chiude solamente 14esimo con una caduta per ogni sessione. Dovizioso si mette in nona posizione senza brillare. 14.57 RIEPILOGO TEMPI ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Rossi cade di nuovo - Marquez stacca tutti in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Quartararo vola con 82 millesimi al T2, 191 al T3 e chiude a 608 millesimi con un T4 interlocutorio 14.39 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. Marquez 1:30.974 2 12 M. VIÑALES +0.381 3 36 J. MIR +0.555 4 20 F. QUARTARARO +0.682 5 42 A. RINS +0.682 6 21 F. MORBIDELLI +0.796 7 41 A. ESPARGARO +0.817 8 43 J. ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez precede Vinales - Rossi torna in azione dopo la caduta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Quartararo vola con 82 millesimi al T2, 191 al T3 e chiude a 608 millesimi con un T4 interlocutorio 14.39 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. Marquez 1:30.974 2 12 M. VIÑALES +0.381 3 36 J. MIR +0.555 4 20 F. QUARTARARO +0.682 5 42 A. RINS +0.682 6 21 F. MORBIDELLI +0.796 7 41 A. ESPARGARO +0.817 8 43 J. ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : FP2 - Marquez fa il vuoto - ma gli italiani sono competitivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Morbidelli sale in terza posizione a 845 millesimi, mentre Marquez di nuovo da record nel T2. Vinales secondo a 381 millesimi! 14.18 1:30.974 CHE TEMPO PER Marquez!! 817 millesimi su Aleix Espargarò e 926 su Vinales 14.17 Ed ora è Vinales in 1:31.906 a salire in vetta con un T4 da record! 14.16 Miller in vetta! 1:32.087 con 15 millesimi su Marquez e 201 su Rossi 14.15 Marquez vola con ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la FP2 - Marquez vola subito via - bene Rossi e Petrucci : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Morbidelli sale in terza posizione a 845 millesimi, mentre Marquez di nuovo da record nel T2. Vinales secondo a 381 millesimi! 14.18 1:30.974 CHE TEMPO PER Marquez!! 817 millesimi su Aleix Espargarò e 926 su Vinales 14.17 Ed ora è Vinales in 1:31.906 a salire in vetta con un T4 da record! 14.16 Miller in vetta! 1:32.087 con 15 millesimi su Marquez e 201 su Rossi 14.15 Marquez vola con ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : via alle prove libere 2 - tutti a caccia di Quartararo e Marquez! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Il primo tempo lo fissa Marquez in 1:33.214 quindi A. Espargarò e Rins 14.12 Si completano i giri di lancio, tra poco si inizierà a fare sul serio 14.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di turno 14.10 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2!!! 14.09 Si scaldano i motori. Pochi secondi e si parte! 14.07 Tutto pronto per il secondo turno. Vento molto forte sul Ricardo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la FP2 - Rossi e Dovizioso vogliono risalire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Il primo tempo lo fissa Marquez in 1:33.214 quindi A. Espargarò e Rins 14.12 Si completano i giri di lancio, tra poco si inizierà a fare sul serio 14.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti di turno 14.10 SEMAFORO VERDE!!! scatta LA FP2!!! 14.09 Si scaldano i motori. Pochi secondi e si parte! 14.07 Tutto pronto per il secondo turno. Vento molto forte sul Ricardo ...