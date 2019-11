LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel di un soffio davanti a Leclerc. Ferrari e Mercedes vicinissime con benzina a bordo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18: Situazione decisamente equilibrata, dettata anche da una pista con 12 curve e corta rispetto al consueto. Ferrari , al solito, meglio nei tratti veloci. 20.14: 1’13″1 e 1’13″2 per le Rosse che rispondono ad Hamilton. Da sottolineare il crono di Leclerc, l’unico in pista con le medie. We have just under 15 mins to go in FP2 Seb is still setting the pace out ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc davanti a tutti nelle FP2 - Verstappen terzo. Via alla simulazione del passo gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: 1’13″5, 1’13″6 per Leclerc che però sta girando con gomme medie, mentre Vettel girerà con le soft. Buon inizio comunque per Charles. 20.08: Problemi al motore della Toro Rosso di Gasly, fermo in questo momento. Virtual Safety Car! 20.06: 1’13″2 e 1’13″4 per Bottas ed Hamilton con gomme soft. Ora vedremo cosa faranno le due Rosse sul passo ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel di un soffio davanti a Leclerc. Iniziato il lavoro per la corsa domenicale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10: 1’13″5, 1’13″6 per Leclerc che però sta girando con gomme medie, mentre Vettel girerà con le soft. Buon inizio comunque per Charles. 20.08: Problemi al motore della Toro Rosso di Gasly, fermo in questo momento. Virtual Safety Car! 20.06: 1’13″2 e 1’13″4 per Bottas ed Hamilton con gomme soft. Ora vedremo cosa faranno le due Rosse sul passo ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : si torna a girare - Bottas in vetta alle FP2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18: Hamilton, via radio, si lamenta della scalata sul cambio della W10. 19.17: Hamilton si porta al comando con il tempo di 1’09″938, mentre arriva la Ferrari di Leclerc che è terza 0″359 da Lewis (gomme medie). 19.16. Vestappen con le gomme medie si porta in vetta con il crono di 1’10″051, a precedere Albon (gomme medie) e Bottas (gomme hard), rispettivamente ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel comanda davanti a Leclerc - incombe la pioggia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42: Verstappen continua a girare in solitaria, accumulando dati sulle gomme medie. 19.41: Questi gli intertempi migliori fino a questo momento: FASTEST SECTORS (25/90 MINS) Charles | Seb | Max#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel e Leclerc davanti a tutti nelle FP2 - Hamilton terzo. Meteo incerto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42: Verstappen continua a girare in solitaria, accumulando dati sulle gomme medie. 19.41: Questi gli intertempi migliori fino a questo momento: FASTEST SECTORS (25/90 MINS) Charles | Seb | Max#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : riprende la seconda sessione - comanda Bottas : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18: Hamilton, via radio, si lamenta della scalata sul cambio della W10. 19.17: Hamilton si porta al comando con il tempo di 1’09″938, mentre arriva la Ferrari di Leclerc che è terza 0″359 da Lewis (gomme medie). 19.16. Vestappen con le gomme medie si porta in vetta con il crono di 1’10″051, a precedere Albon (gomme medie) e Bottas (gomme hard), rispettivamente ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : tra poco il via della seconda sessione - la Ferrari in cerca di feeling con la pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: Su questa pista gli pneumatici sono soggetti a elevate forze laterali e longitudinali, il che fa aumentare la temperatura della mescola che non ha mai troppo tempo di riposare. Il carico aerodinamico è mediamente alto, con eguali necessità di grip meccanico ed aerodinamico, il che comporta ulteriore sforzo per le gomme. For those who love details: The #Fit4F1 compounds.#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : iniziano le FP2 - Vettel e Leclerc sfidano le Mercedes su pista asciutta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58: Di seguito le condizioni meteo:

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : via alla seconda sessione - non piove ad Interlagos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58: Di seguito le condizioni meteo:

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : scattano le FP2 - Vettel e Leclerc sfidano le Mercedes. Meteo incerto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: Su questa pista gli pneumatici sono soggetti a elevate forze laterali e longitudinali, il che fa aumentare la temperatura della mescola che non ha mai troppo tempo di riposare. Il carico aerodinamico è mediamente alto, con eguali necessità di grip meccanico ed aerodinamico, il che comporta ulteriore sforzo per le gomme. For those who love details: The #Fit4F1 compounds.#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : scatta la seconda sessione - incognita meteo e Ferrari all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45: Condizioni molto difficile nel primo turno, si spera che il meteo sia clemente per le FP2. Highlights from a wet and unpredictable opening session in Sao Paulo

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : iniziano le FP2 - Leclerc e Vettel chiamati a spingere dopo la pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45: Condizioni molto difficile nel primo turno, si spera che il meteo sia clemente per le FP2. Highlights from a wet and unpredictable opening session in Sao Paulo

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Ferrari d’attacco dopo la pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23: Alexander Albon ha chiuso le FP1 al comando della classifica grazie ad un ottimo 1’16?142 ottenuto con gomme intermedie nel momento migliore del turno per quanto riguarda le condizioni della pista 18.21: Prima sessione di prove libere non molto significativa a causa di un asfalto bagnato in costante miglioramento che non ha consentito però ai piloti di fare il tempo con gomme slick ...