LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | primo Albon | ma distrugge la Red Bull sotto la

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Si chiude qui la sessione, Bottas resta davanti a tutti e Hamilton e Verstappen chudono queste FP1 senza tempo. 16.28in barriera!! BANDIERA ROSSA E SESSIONE FINITA! Che peccato! 16.27 Hamilton e Bottas optano per la gialla, Ferrari e Redsulla morbida. Sbavatura di Leclerc in curva 1 e subito dietro di lui Verstappen finisce in testacoda, senza conseguenze. Condizioni molto al limite. 16.26 Anche Leclerc e Vettel fuori su gomma da asciutto, poi Hamilton e. Succede tutto in questi ultimi secondi. 16.25 E anche Hamilton torna nell’abitacolo. Si parte finalmente con le slick, grazie a Verstappen!!! 16.22 Raikkonen in pista ma ancora con le intermedie, mentre Verstappen si prepara per un tentativo last-minute. Sarà lui ila lanciarsi con le rosse? 16.20 Solo Russell in pista, i team aspettano il ...

