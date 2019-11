Live Bosnia-Italia 0-2 | SuperInsigne | è raddoppio!

Bosnia-Italia 0-2 Live - Insigne raddoppia! : Bosnia-Italia live – Una partita che ormai non conta più per i padroni di casa. Conta per le statistiche (e per il Ranking) per gli azzurri, già qualificati ad Euro 2020. Questo dice la sfida di stasera in cui gli uomini di Mancini ci arrivano da capolista e con l’obiettivo di fare… all in. Tutte vinte le sfide del girone da parte di Donnarumma e compagni, che potrebbero anche riuscire nel record di chiudere a punteggio ...

46′ Finisce il primo tempo, Bosnia-Italia 0-2 (Acerbi, Insigne). 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 44′ Rischia Donnarumma che su rinvio corto trova il corpo di PJanic che non riesce a stoppare. 43′ Tonali ora svolge il ruolo di regista basso con Jorginho che si mette nella posizione di mezzala. 41′ Belotti chiama alla respinta in tuffo Sehic dopo una botta ...

33′ Besic da ottima posizione non trova la porta, vicino alla rete del pareggio. 31′ Ritmi che ora si abbassano con l'Italia che gestisce il pallone nella propria area di campo. 29′ Il possesso palla per l'Italia è del 62%, mentre per la Bosnia il 38%. 27′ Dzeko punta Emerson sulla fascia e prova superarlo ma non ci riesce per l'ottima opposizione del ...

Live Bosnia-Italia 0-1 : va a segno Acerbi : L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d?anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e...

27′ Dzeko punta Emerson sulla fascia e prova superarlo ma non ci riesce per l'ottima opposizione del giocatore del Chelsea. 26′ Giallo per Bernardeschi che trattiene la maglia di Krunic lanciato in contropiede. 24′ Bosnia che prova subito a reagire con Dzeko che dai sedici metri spara alto sopra la traversa. 23′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Acerbi sblocca la partita!

Live Bosnia-Italia 0-0 : Donnarumma para su Bicakcic : L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d?anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e...

15′ Bella giocata di Bernardeschi che va sul fondo e mette in mezzo, ma il passaggio non è preciso e finisce sui piedi degli avversari. 13′ Krunic dalla distanza tira debolmente, palla che finisce sulle mani di Donnarumma. 12′ Bernardeschi da destra prova l'imbucata per Insigne ma la difesa della Bosnia riesce ad intercettare il pallone. 10′ colpo di testa di Bicakcic, Donnarumma respinge

Live Bosnia-Italia 0-0 : Mancini si affida a Insigne e Belotti : L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d?anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e...

Bosnia-Italia Live dalle 20.45 : Mancini si affida a Insigne e Belotti : L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d?anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e...

20.19 L'Italia è imbattuta da 38 partite delle Qualificazioni ai Campionati Europei (vittorie 32 e perse 6), ovvero dalla sconfitta per 3-1 con la Francia del 6 settembre 2006. Questa è la striscia di imbattibilità più lunga per qualsiasi nazione nelle Qualificazioni. 20.16 Ciro Immobile e Andrea Belotti (entrambi a quota 8 gol) sono attualmente i migliori marcatori dell'Italia. 20.13 Jorginho, Krunic e Pjanic a supporto di Dzeko

Bosnia-Italia Live - le formazioni ufficiali : Mancini lancia Tonali : Bosnia-Italia live – Una partita che potrebbe rivelarsi importante per i padroni di casa. Conta per le statistiche (e per il Ranking) per gli azzurri, già qualificati ad Euro 2020. Questo dice la sfida di stasera in cui gli uomini di Mancini ci arrivano da capolista e con l’obiettivo di fare… all in. Tutte vinte le sfide del girone da parte di Donnarumma e compagni, che potrebbero anche riuscire nel record di chiudere a ...