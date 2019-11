Live Bosnia-Italia 0-0 | Donnarumma para su Bicakcic

Bosnia-Italia 0-0 Live - Insigne vicino al gol : Bosnia-Italia live – Una partita che ormai non conta più per i padroni di casa. Conta per le statistiche (e per il Ranking) per gli azzurri, già qualificati ad Euro 2020. Questo dice la sfida di stasera in cui gli uomini di Mancini ci arrivano da capolista e con l’obiettivo di fare… all in. Tutte vinte le sfide del girone da parte di Donnarumma e compagni, che potrebbero anche riuscire nel record di chiudere a punteggio ...

Live Bosnia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Krunic e Pjanic a supporto di Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 L’Italia è imbattuta da 38 partite delle Qualificazioni ai Campionati Europei (vittorie 32 e perse 6), ovvero dalla sconfitta per 3-1 con la Francia del 6 settembre 2006. Questa è la striscia di imbattibilità più lunga per qualsiasi nazione nelle Qualificazioni. 20.16 Ciro Immobile e Andrea Belotti (entrambi a quota 8 gol) sono attualmente i migliori marcatori dell’Italia. 20.13 Jorginho ...

Live Bosnia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : gioca Tonali - panchina iniziale per Zaniolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Ecco le formazioni ufficiali: BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct Prosinecki ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Mancini 19.53 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bosnia Erzegovina-Italia match valido per ...

Live Bosnia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri per proseguire nel filotto di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – L’Italia a caccia di un record storico – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bosnia Erzegovina-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri hanno infilato otto vittorie consecutive e si sono già garantiti il pass per la fase finale della rassegna continentale, il primo posto ...

