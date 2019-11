L' Isola di Pietro 3 | spoiler 22 novembre | Monica ha ucciso Chiara | Caterina rivuole Diego

L'Isola di Pietro 3 - Anticipazioni : stasera su Canale 5 la quinta puntata : Scopriamo la trama ufficiale del penultimo appuntamento con la fiction che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista.

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni quinta puntata : Alle indagini sull'omicidio di Chiara (Anna Godina), nella quinta puntata de L'Isola di Pietro 3, in onda questa sera, 15 novembre 2019, alle 21:25 su Canale 5, si aggiungono anche le ricerche di Irene (Astrid Meloni) e, soprattutto, della piccola Anna, la figlia di Chiara e di Diego (Erasmo Genzini).L'Isola di Pietro 3, la quinta puntata Nella quinta puntata, tutti si mettono alla ricerca di Irene, che è sparita nel nulla insieme ad Anna. In ...

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni sesta e ultima puntata : Monica si costituisce : La sesta e ultima puntata de L'Isola di Pietro 3. è pronta a regalare emozioni ai telespettatori. Anche questa stagione sta per volgere a conclusione e presto scopriremo chi ha assassinato la povera Chiara Spanu. Ancora una volta, Gianni Morandi ha saputo tenere gli spettatori incollati agli schermi con le avventure del pediatra Pietro. Stando alle anticipazioni dell'ultimo appuntamento previsto per il prossimo 22 novembre, assisteremo ad ...

